Elhunyt Sven-Göran Erikkson

Hosszan tartó súlyos betegség után hétfőn, 76 éves korában elhunyt Sven-Göran Eriksson labdarúgóedző, az angol válogatott volt szövetségi kapitánya - írta meg a BBC.

Sven-Göran Eriksson/Fotó: AFP

Eriksson edzői pályafutását hazájában, Svédországban kezdte a 70-es évek végén, első komolyabb sikereit is itt érte el: az IFK Göteborg együttesével kétszer a Svéd Kupát, egyszer pedig az UEFA-Kupát is megnyerte.

Munkájára felfigyelt a portugál futball óriása, a Benfica, a lisszaboni alakulatnál 1982-től dolgozott, három év alatt egy bajnoki és egy kupaaranyat, valamint két bajnoki ezüstérmet szerzett. Ezt követően öt évet húzott le Olaszországban, előbb a Roma, majd a Fiorentina kispadján, mindkét gárdával elhódította az Olasz Kupát egy-egy alkalommal.

Az itáliai kitérő után visszatért a Benficához, ahol újabb kiváló eredményeket ért el: 1990-ben irányítása mellett második lett az együttes a Bajnokcsapatok Európa Kupájában, egy évvel később pedig portugál bajnoki címet ünnepelhettek.

Eriksson 1992-től ismét az olasz Serie A-ban tevékenykedett, öt évig a Sampdoriánál dirigált, itt egy bajnoki bronzérem és egy Olasz Kupa-siker volt a mérlege, majd a Lazio vezetőedzője lett. A római Sasoknál legendás csapatot épített, a Nestával, Nedveddel, Verónnal, Mancinivel, Salasszal felálló alakulat a svéd mester négyéves regnálása alatt háromszor végzett a bajnoki dobogón, kétszer az Olasz Kupát is magasba emelhették, 1999-ben pedig a nemzetközi porondon is nagyot alkottak: előbb megnyerték a Kupagyőztesek Európa-Kupáját, majd az UEFA-szuperkupát is.

Klubszinten tehát komoly múlttal, számos trófeát nyert szakemberként érkezett az angol válogatott élére, a futballrajongók nagy része talán ebből az időszakából emlékszik Erikssonra. 2001-től öt éven át vezette a Háromoroszlánosokat, ahol olyan klasszis futballistái voltak mint Rio Ferdinand, David Beckham, Paul Scholes, Steven Gerrard vagy Frank Lampard, de Wayne Rooney is nála mutatkozott be a nemzeti csapatban. A kiváló játékosállomány ellenére sem világbajnokságon, sem Európa-bajnokságon nem sikerült kiemelkedő eredményt elérnie, három nagy tornán is a negyeddöntőig jutott az angolokkal.