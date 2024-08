Katasztrófa a küszöbön: egymillió hordó olaj ömölhet a Vörös-tengerbe

A tüzek ugyan még továbbra is égnek, de semmi jele sincs olajszivárgásnak – számolt be az uniós haditengerészet (European Maritime Force). Azaz most azt lehet mondani, hogy hiába találták el a tankert a jemeni húszik, a fekete arany továbbra is a hajón belül van, azaz egyelőre nem történt természetvédelmi katasztrófa.

Az égő Sounion / Fotó: MTI / AP / EUNavfor / Aspides

Legalább öt helyen látták a hajóról feltörő lángokat a napokkal a múlt heti támadás után. Az X-en közzétett képek szerint ég a hajó fő raktere, azaz az égés közel lehet a tanker gyomrában lévő olajhoz, és a hajóhíd körül is csaptak fel lángok. A haditengerészet hangsúlyozza, a hajó közvetlen környezetvédelmi veszélyt jelent.

Kongatják a vészharangot

Az ügynökség korábban ökológiai katasztrófa esélyére figyelmeztetett, a fedélzeten lévő nagy mennyiségű olaj miatt. A hétvégén az amerikai Külügyminisztérium külön közleményben figyelmeztetett:

fennáll a veszélye, hogy egymillió hordó olaj a tengerbe ömlik, ami négyszer akkora katasztrófa lenne, mint az Exxon Valdez tragédia.

A Souniont múlt szerdán érte találat, a körülbelül 1 millió hordó nyersolaj szállítására képes tartályhajó Az EUNAVFOR Aspides szerint hétfőn nemzetközi vizeken horgonyzott. A legénységet napokkal ezelőtt evakuálták, a hadműveletben részt vevő francia haditengerészeti romboló megsemmisített több húszi területről érkező rakétát. A legénység evakuálása után, 23-án a húszik ismét támadták az immár magára hagyott tankert, ez okozza a most is égő tüzeket.

A jemeni húszik múlt november óta rakéta-, és dróntámadásokkal sújtják Vörös-tengeren átkelő hajókat, így világkereskedelem jelentős része, most Afrika megkerülésével realizálódik. A helyzet nem javul, a menetidők megnőttek, a szállítás jelentősen megdrágult.