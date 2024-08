Az orosz-ukrán háború 905. napja – több száz orosz katona sorsáról egyeztetne Ukrajna

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök augusztus 15-én megbeszélést folytatott az ukrán főparancsnoksággal, és meghallgatta a katonai beszámolókat az oroszországi Kurszk megye helyzetéről. Az ukrán főparancsnok, Olekszandr Szirszkij vezérezredes bejelentette, hogy Ukrajna katonai parancsnokságot hozott létre Kurszk megyében Eduard Moszkaljov vezérőrnagy vezetésével a „jog és rend fenntartása, valamint a lakosság elsődleges szükségleteinek biztosítása érdekében” – számolt be az Institute for the Study of War (ISW).

Több száz orosz hadifogoly sorsa dőlhet el / Fotó: Klaus-Dietmar Gabbert / DPA / AFP

Dmitro Lubinyec ukrán ombudsman augusztus 14-én azt is kijelentette, hogy

Ukrajna kész koordinálni a hadifogolycserét Oroszországgal, és egyeztet majd az orosz kollégájával az Ukrajnában fogva tartott több száz orosz hadifogoly sorsáról is.

Szirszkij arról is beszámolt, hogy augusztus 15-én az ukránok előrenyomultak Kurszk megyében. Az ISW továbbra is úgy értékeli, hogy az ukrán erők nem képesek ellenőrizni az összes területet, de a parancsnoki hivatal létrehozása valószínűleg lehetővé teszi majd fegyveres erőiknek, hogy összehangolják a katonai akciókat.

A Pravda arról írt, hogy az orosz csapatok nagy ütemben haladnak előre a donyecki régióban, ami azt mutatja, hogy az orosz katonai parancsnokok továbbra is előnyben részesítik a kelet-ukrajnai offenzívát, még akkor is, ha Ukrajna nyomást gyakorol az orosz csapatokra a Kurszk régióban. Az ukrán csapatok állítólag a Nyugat által biztosított felszerelést használnak a Kurszk régióban, de továbbra is korlátozottak a képességeik ahhoz, hogy nyugati szövetségesek által biztosított fegyverekkel csapjanak le az orosz katonai célpontokra Oroszországon belül.