A magyar békepártiság miatt veszélybe került az EU pénzügyminisztereinek budapesti találkozója

Az eurózóna pénzügyminisztereinek jövő havi budapesti találkozója elmaradhat, mivel egyre több tagállam kormánya szólalt fel Magyarország diplomatikus, békepárti hozzáállásához az orosz–ukrán háború ügyében.

Paschal Donohoe ír pénzügyminiszteren múlik, hogy megtartják-e a szeptemberi találkozót / Fotó: Hans Lucas via AFP

A Politico értesülései szerint az összejövetel vezetője, Paschal Donohoe ír pénzügyminiszter a jövő hétig dönt arról, hogy a találkozót megtartják-e vagy sem – jelenleg hivatalosan még megrendezésre kerül a szeptember 13-ra tervezett találkozó, ám heves vita folyik a fővárosok között arról, hogy bojkottálni fogják-e azt, Donohoe döntésétől függetlenül.

Ez nem újdonság: a magyar EU-elnökség kezdete óta Brüsszel és a háborúpárti tagállamok folyamatosan szabotálják a kormány munkáját.

A pénzügyminiszterek közötti megbeszélésekre általában havonta egyszer kerül sor, ebből két alkalommal az EU soros elnökségét betöltő országban. Ez azonban eddig nem történt meg, mivel nem sokkal azután, hogy Magyarország júliusban átvette az elnökséget, Orbán Viktor miniszterelnök, békeküldetés céljából Kijevbe, Moszkvába, Pekingbe és Washingtonba látogatott, amit az EU elítélt.

Az uniós pénzügyminiszterek júliusi nyilvános találkozóján több miniszter is bírálta Orbánt, amiért találkozott Putyinnal, és nem helyezte előtérbe az Ukrajnának nyújtott támogatást.

Szeptember 5-én és 6-án előkészítő találkozót tartanak a vezető köztisztviselőkkel ám szokatlan módon az EU Tanácsának honlapján jelenleg nem találhatók információk az összejövetelről.

Az uniós pénzügyminiszterek csatlakoznak a bojkotthoz

Több résztvevő már most is jelezte, hogy nem vesz részt a találkozón, ha az Magyarországon kerül megrendezésre, köztük Christian Lindner német pénzügyminiszter, valamint észt, finn és litván kollégái is.

Magyarország bojkottját megalapozta, hogy az Európai Bizottság közölte, hogy vezető tisztviselői nem vesznek részt egyetlen ülésen sem Magyarország féléves elnöksége alatt.

A szeptemberi ülés előtt több miniszteri találkozóra is sor kerül. Az uniós kül- és védelmi miniszterek találkozóit ezen a héten Budapest helyett Brüsszelben tartják, miután az EU diplomáciai vezetője áthelyezte a helyszínt. Donohoe valószínűleg felméri ezeknek a brüsszeli megbeszélések a hangulatát, mielőtt döntést hozna arról, hogy lemondja-e a találkozót.