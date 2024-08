Putyin olajtankereket épít az azeri Alijevvel, és még mást is tesznek együtt

Hat év után először érkezett Bakuba, az azeri fővárosba hétfőn, kétnapos látogatásra Vlagyimir Putyin orosz elnök. Ugyan a múlt évben is találkozott Ilham Alijev azeri elnökkel, a két államfőnek a bejelentések tanúsága szerint rengeteg megbeszélnivalója maradt, és ezeket meg is beszélték.

Fotó: AFP

Putyin és Alijev hétfőn Alijev zagulbai rezidenciáján tárgyalt, 40 kilométerre az azeri fővárostól, a Kaszpi-tenger partján, Putyint elkísérte Szergej Lavrov külügyminiszter is. A két ország már eddig is együttműködött egy 2022 februárjában kötött megegyezés keretében, elsősorban az energetika területén: orosz és azeri cégek együtt bányásznak olajat és földgázt többek közt a Kaszpi-tenger medencéjében, és a feldolgozásban és a szállításban is kooperálnak – a Ria orosz hírügynökség jelentése szerint.

Putyin megjegyezte, hogy Moszkva és Baku egyaránt nagy hangsúlyt fektet a stabilitásra és a biztonságra, és hogy ez „természetesen a dél-kaukázusi helyzet rendezését is érinti”.

Világos és mindenki előtt tudott, hogy Oroszország is szembesül válságokkal, beleértve és elsősorban az ukrajnai irányban. De Oroszország történelmi részvétele a dél-kaukázusi helyzetben, még az utóbbi években is, annak a szükségét diktálja, hogy részt vegyünk ezekben az eseményekben – persze, kétség se férjen hozzá, hogy a felek igényelte mértékben

– mondta, világosan utalva Azerbajdzsán konfliktusára Örményországgal, illetve a két ország közti övezet áprilisban kezdődött demilitarizációjára. Egyúttal megígérte, hogy hazaérkezve azonnal tájékoztatja az örmény miniszterelnököt azeri tárgyalásai konklúzióiról.

A delegációk több kétoldalú egyezményt írtak alá a találkozó során, többek közt az egészségügyi, a medikusképzés, a növényvédelem, az élelmiszer-biztonság, a klímavédelem, a munkaügy és a beruházások területein.

Az egyik eredmény – írja a Ria –, hogy a két ország megegyezett olajtankerek közös gyártásáról. Egy orosz és egy azeri vállalat olyan modern tankereket fog együtt gyártani, amelyek folyón és tengeren egyaránt tudnak közlekedni, és ezek számottevően javítják majd a világpiaci ellátást, többek közt a Kaszpi-tenger, illetve az Azovi- és a Fekete-tenger térségéből – magyarázta Putyin.