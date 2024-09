Orbán Viktor: a valaha volt legnagyobb árvíz van a Lajtán

Az évtized legnagyobb árhullámával néz szembe Magyarország. A rendkívüli helyzet miatt mindennap ülésezik Orbán Viktor vezetésével az árvízvédelmi operatív törzs. A tanácskozást követően csütörtökön is tartottak sajtótájékoztatót, melyen a kormányfő is részt vett, megosztva a legfrissebb információkat.

Orbán Viktor is aktívan részt vesz az árvízvédelmi operatív törzs munkájában / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

A miniszterelnök elmondta, hogy jelenleg a Lajtán a legkritikusabb a helyzet, immár biztos, hogy minden idők legmagasabb vízszintje és legnagyobb vízhozama érkezik a folyón. Jó döntés volt a szükségtározó megnyitása, mivel ideiglenesen csökkenteni tudta a vízszintet.

Orbán Viktor elmondta, hogy a budapesti védvonalakat sikerült 900 centiméteres vízmagasságig kiépíteni, ami fölötte van a valaha volt legmagasabb vízállásnak. A főváros védelme biztosított. Még az olyan kritikus helyeket is igyekeznek a szakemberek megvédeni, mint a Margitsziget és a Batthyány tér. A kormányfő bejelentette, hogy ingyenes árvízvédelmi telefonvonalat indítottak.

A 06-80/204-240 telefonszámon lehet felajánlásokat és észrevételeket tenni, valamint jelezni, ha valaki bajt észlel.

Az árvíz miatti pluszköltségek kapcsán Orbán Viktor elmondta, hogy a védekezés költségei tekintetében nem számít extra kiadásra, mivel a költségvetésben vannak források a rendkívüli helyzetekre is, amit ilyenkor egyből le lehet hívni. A másik költség a víz által okozott kár helyreállítása. Erre jó példa a Lajtai szükségtározó, amely magánkézben lévő mezőgazdasági terület. Az ilyen esetekben kártérítést fizet az állam. Ami fontos tétel lesz, hogy a vízügyesek bére elég alacsony, ami régóta így van, de nem jó hagyomány, a következő egy-három évben itt is bérrendezésre kell sort keríteni.

A bajban nem a zseb, hanem a szív számít. És a vízügyeseknél a szív rendben van

– emelte ki Orbán Viktor.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára bejelentette, hogy csütörtöktől sárga megkülönböztető jelzéssel a védekezésben részt vevő autók használhatják a buszsávot is. Az erről szóló rendelet már meg is jelent a Magyar Közlönyben.

„Négy fontos helyszíne van most a védekezésnek” – árulta el Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője. A szakember elmondta, hogy ezek közül az egyik a Lajta, ahol tetőzés van, buzgárokkal is meg kell küzdeni, és már most látszik, hogy rekordvízhozamokat hozott a folyó. Fontos helyszín a Szigetköz, itt is folyik a tetőzés, és nagy buzgárokkal kell megküzdeni, folyamatosan kell homokzsákokat elhelyezniük. A Dunakanyarban állnak az ideiglenes védművek, de a figyelőszolgálatok megerősítésére szükség van. A negyedik helyszín a Budapest alatti szakasz. Itt a hullámtérre betelepült kistelepülések (Ercsi, Kisapostag, Báta) megvédése jelent kihívást. Itt körülbelül 60 százalékos a készültség.