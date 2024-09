Az izraeli háború 339. napja – a nyugati hírszerzés közölte: eljött az ideje a tűzszünetnek

„A következő napokban új javaslatot terjeszthetnek elő Izrael és a Hamász között tűzszüneti megállapodás érdekében” – mondta William Burns, a CIA igazgatója, figyelmeztetve, hogy az egyezség megkötése még nagyon messze van, és mindkét oldalról jelentős kompromisszumokra lenne szükség.

A The Wall Street Jounal cikke szerint a CIA vezetője szokatlanul nyers stílusban felszólította Jahja esz-Szinvárt, a Hamász vezetőjét és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, hogy kössenek tűzszünetet és fejezzék be a konfliktust.

El kell jönnie annak a felismerésnek, hogy elég. Végre eljött az idő, hogy nehéz döntéseket és kompromisszumokat hozzanak meg

– mondta Burns a Financial Times által szervezett eseményen Londonban, a brit MI6 külföldi hírszerző szolgálat vezetője mellett. „Remélem, nagyon remélem, hogy mindkét vezető meghozza ezt a döntést” – tette hozzá.

A CIA vezetője mellett felszólalt Richard Moore is, aki az Egyesült Királyság titkosszolgálatának vezetője. Ez volt az első alkalom, hogy a két kémfőnök közvetlen üzeneteket küldjenek a nyilvánosság előtt a szembeálló feleknek. Főként a globális eszkaláció különféle kockázatairól beszéltek, valamint arról, hogy Kína, Oroszország és Irán vezetői hogyan enyhítsék a feszültséget.

A Financial Times londoni rendezvényen Richard Moore kifejtette, hogy az ukrajnai háború folytatódásával az oroszországi kémek egyre vakmerőbbé válnak az Egyesült Királyságban, de egész Európában és a világ többi táján is. Moore és Burns szerint az MI6 és a CIA közösen lép fel az orosz hírszerzés által Európában folytatott „felelőtlen szabotázshadjárattal” szemben is. Hozzáteszik: Oroszország „cinikus módon” használ technológiai eszközöket hazugságok és álinformációk terjesztésére, annak érdekében, hogy éket verjen a nyugati szövetséges országok közé.