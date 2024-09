A Fehér Ház nem hagyta szó nélkül, hogy Putyin Kamala Harrist támogatja

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Vlagyimir Putyin meglepő kijelentést tett a Keleti Gazdasági Fórumon. Az orosz elnök az amerikai elnökválasztásról is beszélt, kijelentette, hogy „a mi kedvencünk a jelenlegi elnök, Biden úr volt, de őt eltávolították a versenyből. Akkor azt javasolta, hogy minden támogatója Harris mellé álljon, így mi is ezt tesszük, és támogatni fogjuk.”

A Fehér Ház úgy fogalmazott, hogy Putyin ne szólaljon meg többet az amerikai választásokról / Fotó: AFP

Az orosz elnök ugyanakkor csak rosszat mondott a másik, republikánus elnökjelöltről, Donald Trumpról.

Ne felejtsük el, hogy az Egyesült Államok elnökeként példátlan számú szankciót vezetett be Oroszország ellen

– jegyezte meg.

A Fehér Ház nemzetbiztonsági kommunikációs tanácsadója egy online sajtóbeszélgetésen azt mondta, hogy Putyinnak be kellene fejeznie az amerikai választásról szóló megnyilvánulásait. Hozzátette, hogy az orosz elnöknek nem szabad így vagy úgy előnyben részesítenie senkit.

„Egyedül az amerikai nép határozhatja meg, hogy ki legyen az Egyesült Államok következő elnöke” – mondta John Kirby. Azt is hozzátette, hogy

nagyra értékelnék, ha Putyin abbahagyná az amerikai választásról való beszédet, és ha nem akarna beleavatkozni a választásokba.

Az orosz elnök a Keleti Gazdasági Fórumon még azt is mondta, hogy milyen kifejező Kamala Harris nevetése, amit „ragadósnak” is nevezett. Szerinte mindez azt üzeni, hogy a demokrata aspiráns jó állapotban van. Ezért is támogatja az orosz elnök a novemberi választásokon.