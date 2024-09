Norvégia határkerítést építhet a bevándorlók ellen

Az orosz határon építhet kerítést Norvégia, hogy megfékezze az Oroszország felől érkező migránsok áradatát – mondta egy interjúban Emily Anger Mel norvég igazságügyminiszter.

Határkerítést építhet Norvégia is / fotó: Shutterstock

Finnország is kerítést húzott az orosz határra

A tárcavezető elmondta azt is, hogy számos lépésen gondolkoznak, hogy fokozzák a biztonságot a 200 kilométer hosszú norvég–orosz határon, ezek egyike lehet a kerítés. Az ugyanis nemcsak eltántoríthatja a bevándorlókat, de szenzorok segítségével azok észlelését is segíti. Norvégia azután gondolkozott el a határkerítésen, hogy Finnország is hasonló döntést hozott, miután azzal vádolta Oroszországot, hogy fegyverként használja a migrációt és bátorítja a Szíriából vagy Szomáliából menekülőket, hogy Oroszországon keresztül jussanak el Finnországba.

Miután több mint 1300 menedékkérő érkezett Oroszország felől, Finnország tavaly lezárta a szárazföldi határait szomszédjával. Mel felidézte az interjúban, hogy 2015-ben mintegy ötezer menedékkérő érkezett Sturskug városába, ami az egyetlen határátkelő Norvégia és Oroszországba – jegyzi meg a Kyiv Independent összefoglalója.

Tavaly novemberben pedig Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök beszélt arról, hogy

követhetik Finnország példáját és lezárhatják a szárazföldi határátkelőket.

Ám eddig ezeket a szavakat tettek nem követték.

A Moszkva által tüzelt migránsválság felidézi azt is, amikor Fehéroroszország Lengyelország felé hajtotta a bevándorlókat 2021-ben, miután Raman Prataszevics ellenzéki aktivista repülőgépét földre kényszerítették az országban, amire válaszul az Európai Unió szankciókat vezetett be Fehéroroszországgal szemben.