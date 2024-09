Kerüljük Libanont, óv több EU-tag a Hezbollah vezére megölése után

Felbolydulást okozott az Európai Unióban is, hogy szombaton Izrael rakétacsapással végzett a Hezbollah vezérével. Bejrútból egyébként is sokan menekültek, most felszökött a veszély, hogy az izraeli háború kiterjed Libanonra is. Uniós kormányok arra kérik polgáraikat, hogy hagyják el a még több erőszak felé sodródó közel-keleti országot.

Tüntetők Ramallahban, miután kiderült, hogy az Irán támogatta Hezbollah vezérét, Haszan Naszrallahot megölte egy izraeli rakéta Fotó: AFP

Órákon belül Haszan Naszrallah megölése után, az Európai Unió arra figyelmeztette a légitársaságokat, hogy a következő egy hónapban kerüljék el az izraeli és a libanoni légteret –– írta a Euronews.

Több uniós tagállam, köztük Spanyolország, Portugália és Olaszország azt kérte polgáraiktól, akik még Libanonban maradtak, hogy hagyják el az országot.

A légtér elkerüléséről az Európai Bizottság és az EU repülésbiztonsági ügynöksége, az EASA közleményt adott ki, az ajánlás egyelőre október 31-ig érvényes.

Azért lehet mondani, hogy egyelőre, mert a szombati események után – amelyek már egy erőszakhullámot követtek – a nemzetközi lapok megteltek elemzésekkel, amelyek azt találgatják, a háború kiszélesedésének kapujába került-e a Közel-Kelet. A jellemző válasz, hogy erre jelentős az esély.