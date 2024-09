Sorsolással dönthetik el, ki lesz az új japán kormányfő

Bárki is nyer azonban, a novemberi amerikai elnökválasztás kimenetele nagyobb hatással lesz a kétoldalú kapcsolatokra, főleg, ha Donald Trump kerül vissza a Fehér Házba és kényszeríti Japánt, hogy többet fizessen az amerikai védelemért, közben újabb vámokat is kivetve a szövetséges országokból származó importra is, ahogyan ígéri.