IMF: a magyar jövedelem egyre közelebb az EU-hoz, de Budapest kivételezett

Létezik megoldás?

Az IMF azt javasolja, hogy célzott szakpolitikai beavatkozásokra van szükség a gazdasági növekedés, valamint a digitális és zöldátállás előnyeinek egyenletesebb elosztása érdekében. Ez magában foglalja a digitális infrastruktúrába és az oktatásba való befektetést a leszakadó régiókban, valamint a zöld magánbefektetések ösztönzését is. A jó kormányzás, beleértve a korrupcióellenes erőfeszítéseket és a közintézmények minőségét, növelheti a regionális gazdaságok dinamizmusát és növekedését.

Hasonló következtetésekre jutott az Európai Bizottság tavasszal közzétett Kohéziós Jelentése is, illetve a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium is célzottabb támogatási struktúrákat vezetne be a regionális egyenlőtlenségek kezelésére.