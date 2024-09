Nyugaton a helyzet változatlan: az USA továbbra is tiltja Ukrajnának a precíziós fegyverek Oroszországon belüli használatát

Hatott Putyin figyelmeztetése?

Nem csak az eszkalációs dilemma tartja vissza az amerikaiakat. A Fehér Házban és a Pentagon csúcsán szkepticizmus uralkodik azzal kapcsolatban, hogy hasznos-e, ha Kijev csapást mérhet Oroszországba a (néhány) Storm Shadow rakétával : ez egy további fegyver, de nem elég a háború megnyeréséhez. Állítólag körülbelül 200 orosz bázis található a hatókörükön belül, de Moszkva fegyvereinek és lőszereinek nagy részét már távolabb helyezte a határtól.

Támogatják Ukrajnát de....

Joe Biden amerikai elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök megerősítette, hogy támogatják Ukrajnát, de hátráltatták Kijevet azzal, hogy nem jelentettek be határozatot a nagy hatótávolságú rakéták orosz terület elleni bevetésének engedélyezéséről. Nagyok voltak a várakozások a két vezető találkozójával kapcsolatban, de végül nem hozta meg azt a bejelentést, amit Kijev remélt. Starmer a találkozó után újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy a megbeszéléseket "az emberek szélesebb csoportjával" folytatják az ENSZ Közgyűlésének New York-i magas szintű ülésének hetében. "Ez a találkozó nem szolgált konkrét döntés meghozatalához" - mondta Starmer, aki megvédte Ukrajna jogát a védekezéshez, és kijelentette, hogy a NATO továbbra is támogatja Ukrajnát. A rakétakérdés nem jelent meg a találkozó záró közleményében, amelyben mindkét fél "megerősítette Ukrajna megingathatatlan támogatását, mivel az továbbra is védi magát az orosz agressziótól", sem azokban a nyilatkozatokban, amelyeket a két vezető a médiának adott az ülés előtt.