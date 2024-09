Orbán Viktor a TV2-nek: olyat tettem az árvíz alatt, amit miniszterelnökként még soha

Orbán Viktor a mohácsi gátról egyből a TV2 stúdiójába ment, hogy ma este interjút adhasson. A magyar miniszterelnök elmondta, hogy még soha nem rendelte el víztározó megnyitását, erre most, a Lajtán sor került. Orbán Viktor kiemelte, hogy az árvizet Magyarország legyűrte. A folyó apadása egyre gyorsabb, a vártnál két nappal hamarabb vonul el az áradás. Ennek ellenére a figyelőszolgálat továbbra is ellenőrzi a folyót – mondta el a kormányfő Gönczi Gábor műsorvezetőnek.

Orbán Viktor / Fotó: Koszticsák Szilárd

Magyarország bebizonyította, hogy egy ilyen helyzettel is meg tud birkózni

– jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök hozzátette, hogy nagyon fontos volt az árvíz elleni védekezésben, hogy a kormány és az önkormányzatok együtt tudtak működni. Mint mondta, ez volt az ötödik árvíz a jelenlegi kormány regnálása alatt, és Orbán Viktor szerint most volt a legolajozottabb a védekezés. Ez szerinte azért is sikerülhetett, mivel Magyarországon az ilyen védekezési eljárás nagyon régóta változatlan, így a műveletek gördülékenyen tudnak menni.

Kiemelte a vízügyesek munkáját: az idősebb és fiatalabb dolgozók is kiválóan ellátták a feladatukat.

Az árvíz Bajánál és a Dunakanyarnál állította a legnagyobb kihívást

Orbán Viktor szerint a legsúlyosabb helyzet Bajánál és a Dunakanyarnál volt, ez utóbbinál volt a legnehezebb a védekezés. Hozzátette, hogy itt nem lehetett ideiglenes védművekkel védekezni, de ígéretet tett rá, hogy a jövőben megépítik ezeken a folyószakaszokon is az árvíz elleni infrastruktúrát.

A miniszterelnök szerint a vízügy összeállított egy jelentést a jelenlegi árvíz elleni védekezés legfontosabb részleteiről. Ezt hamarosan megkapja a kormány. Ilyen jelentés 2013-ban is készült, ez alapján rengeteg fejlesztés történt az elmúlt 10 évben.

Budapest lehet Európa egyetlen olyan fővárosa, ahol a Duna vízszintje nem állítható be gátakkal

– mondta Orbán Viktor. Ez azt jelenti, hogy az árvíz elleni védekezést a Budapest előtti területeken kell megoldani, mivel a Duna ezen szakasza "szent és sérthetetlen".

A Lajta környékén keletkezett némi mezőgazdasági kár az árvíz miatt

Azzal kapcsolatban, hogy más régiós országokban halálos áldozatok is voltak, Orbán Viktor azt mondta, hogy Magyarország nemzetközi szinten is kiemelkedően védekezett, de azt is elismerte, hogy hazánk előnyösebb helyzetben volt. Szerinte a többi ország nagy hangsúlyt fektetett a Dunán a védekezésre, viszont a mellékfolyók nehezítették meg a többi nagy város dolgát.

Nem sok kár keletkezett, mivel a víz a mederben maradt

– mondta a miniszterelnök. Némi mezőgazdasági kárral kell számolni, a Lajta környékén, de a betakarítás már megtörtént, így ez sem okoz különösebb gondot. A pénz nagy részét a védekezés vitte el, nem a keletkezett kár.