Pánik a Fehér Házban: Biden arra készül, jóváhagyja Ukrajnának, hogy megtámadja Oroszországot

Európai tisztviselők szerint Joe Biden amerikai elnök meghozhatja azt a döntést, hogy Ukrajna nagy hatótávolságú nyugati fegyvereket kaphasson, amelyekkel Oroszország területén is csapást mérhet, noha egyik sem lehet közülük amerikai gyártmányú – írja a The New York Times.

Zelenszkij (jobbra) azt akarja, hogy Franciaország és az Egyesült Államok is hasonló fegyvereket juttasson Ukrajnának / Fotó: AFP

Kijev régóta lobbizik azért, hogy

a nyugati szövetségesek engedélyt adjanak az átadott fegyverek bevetésére orosz földön.

Az ukrán elnök szerint ez az egyetlen módja annak, hogy az oroszok megtapasztalják a háború borzalmait, és rákényszerítsék Vlagyimir Putyint, hogy tegye le a fegyvert.

Nagy-Britannia már jelezte az Egyesült Államoknak, hogy Ukrajna használhatja a Storm Shadow nagy hatótávolságú rakétáit arra, hogy az ukrán határtól távol eső orosz katonai célpontokra csapjanak le velük. Biden éppen az új brit miniszterelnök, Keir Starmer társaságában egyeztethet a részletekről a Fehér Házban pénteken.

Kijev azt akarja, hogy Franciaország és az Egyesült Államok is juttasson hasonló fegyvereket Ukrajnának az oroszok elleni harcban, ám amerikai tisztviselők szerint Joe Biden még nem hozott döntést az ügyben.

Biden egyelőre nem adott zöld utat Ukrajnának, hogy orosz területeken használhassa az amerikai fegyvereket. Különösen azután, hogy az amerikai hírszerző ügynökségek figyelmeztették a Fehér Házat, Oroszország válaszul segíthet Iránnak abban, hogy megtámadja az amerikai haderőket a Közel-Keleten.

Csütörtökön a Fehér Ház tisztviselői még ragaszkodtak ahhoz, hogy a közeljövőben nem születik döntés az amerikai gyártmányú harcászati ​​rakétarendszerek (ATACMS) használatáról, azonban

Biden jelezte, hogy a korlátozások lazítása közeleg.

Kedden megkérdezték tőle, kész-e teljesíteni Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyre kitartóbb kéréseit, amire az amerikai elnök azt felelte: „Jelenleg ezen dolgozunk.”

Aggódik a Fehér Ház

Ha Biden megengedi a briteknek és a franciáknak, hogy nagy hatótávolságú nyugati fegyvereket adjanak Kijevnek, és ha az elkövetkező hetekben az ATACMS használatára is engedélyt ad, ez lehet a végső felgyorsítása az Ukrajnának nyújtott katonai segítségnek – fogalmaz a The New York Times cikke.