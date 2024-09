Varga Mihály: a magyar gazdaság strukturális helyzete jó, gyorsulni fog a növekedés

Varga Mihály pénzügyminiszter is előadást tart a 62. Közgazdász-vándorgyűlésen. Az idén Nyíregyházán megrendezett esemény nyitó napján Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke is felszólalt, aki a tavaly Varga Mihállyal folytatott, emlékezetesre sikeredett vitája után most ismét a kormány gazdaságpolitikáját támadta. A jegybankelnök, akinek mandátuma márciusban lejár, jó eséllyel utoljára lépett fel ebben a minőségében a vándorgyűlésen, azt mondta, hogy 2021 óta gazdaságpolitikai úttévesztésben van a magyar kormány, ezért teljes fordulatra van szükség.

Fotó: KAK / Facebook / Varga Mihály