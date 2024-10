Boris Johnson egyetért Orbán Viktorral

Donald Trump Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel / Fotó: AFP

„Minden emberi intézménynek szüksége van egy vezetőre. A világban Amerika a vezető. Véleményem szerint a világ boldogabb, virágzóbb hely, ha Amerika erős, és erős vezetője van, és ha az emberek úgy érzik, valamiféle rendet tartanak fenn.”

J. D. Vance egyértelműbben fogalmaz

Johnson azt is elárulta, nemrég beszélt Donald Trumppal és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is, azt ugyanakkor nem kérdezték meg tőle, hogy miről. Trump és Zelenszkij is találkozott minap, és a volt amerikai elnök a háború gyors befejezésére ígéretet tett ugyan, Ukrajna támogatására viszont nem.

Alelnökjelöltje, J. D. Vance egyértelműbben fogalmaz: demilitarizált zónával oldaná meg az orosz–ukrán háború kérdését. Az esetleges új republikánus adminisztrációnak szerinte nem célja megmentőként tetszelegni a háború ügyében.