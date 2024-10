Visszatér az ősz, hozzánk ér a ciklon, készítsük az esőkabátot

Európa túlnyomó részének időjárását egy hatalmas kiterjedésű, több középpontú ciklon alakítja, amelybe a kontinens nyugati partvidékét elérve már ciklonná szelídülve beolvadt az egykori Kirk hurrikán is – derül ki a HungaroMe Zrt. csütörtöki jelentéséből.

Ismét leszakadhat az ég / Fotó: Ujvári Sándor / MTI

Most a kontinens középső és keleti országai fölött az ilyenkor megszokottnál jóval melegebb az idő a több központú ciklonhoz tartozó, hosszan elnyúló frontálzóna előterében áramló szubtrópusi léghullámok miatt, ám emögött nagy sebességgel érkezik a hidegebb, óceáni eredetű légtömeg.

A ciklon nemsokára hazánkat is eléri

A következő 36 órában az előrejelzés szerint az ezt szállító hidegfront áthalad a Kárpát-medence fölött, vonulását sokfelé kíséri csapadék, és ezzel együtt hűvösebb levegő érkezik térségünkbe.

Magyarországon így péntek éjfélig nyugat felől fokozatosan beborul az ég, és

előbb a Dunántúlon, éjszaka már keletebbre is sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar.

A tartós eső éjfél után, nyugat felől kezd fokozatosan megszűnni, majd egyre többfelé a felhőzet is csökken. Pénteken azonban, főként a keleti harmadban, a távozó front mögött is erőteljes marad a felhőképződés, és ott a déli óráktól újabb záporok jöhetnek, egy-két helyen az ég is megdörrenhet.

A déli, délnyugati szél egyre nagyobb területen északira, északnyugatira fordul, amit élénk, főleg a Dunántúlon és az északkeleti tájakon időnként erős lökések is kísérnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 15 és 22 fok között várható.