Félelem és reszketés Berlinben: egy kiterjedt gázai palesztin család tartja rettegésben a németeket

A néphangulat jelentős változását egyébként a német kormány is felismerte. Szeptember közepén Olaf Scholz német kancellár további intézkedéseket jelentett be a migránsáradat feltartóztatására. Scholz a kulcsfontosságú tartományi választás előtt próbálta kétségbeesetten menteni politikai jövőjét. Pár nappal korábban Nancy Faeser német belügyminiszter új határellenőrzéseket jelentett be.

A bejelentés a legutóbbi volt a német miniszterek által bejelentett szigorító migrációs intézkedések sorában. Ezeket azért volt kénytelen meghozni Berlin, mert az utóbbi időben sorra történtek migránsokhoz köthető támadások. A legnagyobb felháborodást keltő eset augusztus végén, Solingenben történt, ahol egy szíriai férfi egy városi ünnepségen válogatás nélkül szurkálta a résztvevőket, hárman meghaltak, többen súlyosan, életveszélyesen megsebesültek.

Az intézkedések, amellett, hogy aláásták a schengeni határövezet működését, elkésettnek bizonyultak. A pár héttel korábban tartott tartományi választáson tarolt a jobboldal, és a radikális jobb is eredményesen szerepelt, s nyilván erre igyekezett reagálni elkésetten a kormány. Majd a baloldali sajtó által szélsőjobbot is megszégyenítő intézkedések után tartott brandenburgi választás is a kormánypártok siralmas szereplését hozta, jelezve, hogy a választópolgárok is elkésettnek, hibásnak érzékelték az intézkedéseket.