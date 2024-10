Az izraeli háború 362. napja – Irán végzett a támadással, ha Izrael is úgy akarja

Irán egy esetleges izraeli válaszcsapás esetére súlyos pusztítással fenyegetett, hozzátéve, hogy Izrael szövetségeseit is célba veszi a térségben, ha közbeavatkoznak. Félő tehát, hogy a regionális háborúba Irán és az Egyesült Államok is belekeveredik, különösen a Libanon elleni izraeli offenzíva után. A kérdést szerdán az ENSZ Biztonsági Tanácsában is napirendre tűzik, miközben az Európai Unió azonnali tűzszünetre szólított fel.