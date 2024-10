Az izraeli hadsereg (IDF) felszólította kedden húsz dél-libanoni település lakosait, hogy a közte és a Hezbollah síita milícia között várható szárazföldi harcok elől meneküljenek északra. „Az IDF nem akar ártani önöknek, ezért saját biztonságuk érdekében azonnal el kell hagyniuk otthonukat. Az életét veszélyezteti mindenki, aki a Hezbollah tagjai, létesítményei és harci eszközei közelében tartózkodik” – írta az IDF a dél-libanoni civileknek szánt figyelmeztetésben.

Izrael menekülésre szólította fel Libanon déli lakosait – folytatódik a szárazföldi hadművelet / Fotó: AFP

A Hezbollah kedden is rakétákkal támadta Izrael területét, ezúttal az ország középső részét. A milícia közlése szerint az izraeli civil és a katonai hírszerzés központját vették célba. Tel-Avivban és környékén is megszólaltak a légvédelmi szirénák. Izraelben több helyen láttak földre zuhanó elfogórakéta-roncsokat, és tüzek is keletkeztek.

A Hezbollah elleni dél-libanoni szárazföldi hadműveletet a légierő és a tüzérség előkészítette intenzív, egész éjszaka tartó támadásaival

– közölte az IDF. Ezt követően a 98-as hadosztály behatolt az országba, és átvette az irányítást bizonyos dél-libanoni területek felett – tette hozzá a hadsereg, miközben a libanoni ENSZ-békefenntartók (UNIFIL) és a Hezbollah is azt állítja, hogy még nem történt szárazföldi behatolás. A hadosztály részeiként

a különleges műveleti egység,

a deszantosok

és a 7. szárazföldi páncélos dandár hatolt be oda elsőként,

ők várhatóan a Hezbollah harckocsi-elhárító harcosainak fenyegetésével néznek szembe – tette hozzá az IDF.

A Gázai övezeti harcokról szólva az IDF azt közölte, hogy az izraeli légierő precíziós támadást mért az éjszaka a Hamász palesztin iszlamista szervezet azon fegyvereseire, akik egy korábban iskolaként működő épületben parancsnoki szállást alakítottak ki. Az IDF hangsúlyozta, hogy a támadás során különböző eszközökkel próbálták megkímélni a környéken tartózkodó civilek életét.