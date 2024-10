Ezekről szóltak eddig a nemzeti konzultációk, és itt vannak az eredményeik is

Egy évvel később zajlott a magyar internet jövőjéről szóló, stílszerűen online tartott konzultáció, ahol a válaszadók amellett szálltak síkra, hogy az internet legyen mindenki számára hozzáférhető és megfizethető, segítse az oktatást és a fiatalokat, és ne fenyegesse gyermekeink biztonságát. Mintegy kétharmados többséget kapott az az álláspont is, mely szerint a webhasználat elősegítéséhez adócsökkentés kell. Ezeket az eredményeket is figyelembe véve csökkentette le a kormány 2017 elején az internethasználat áfáját 27-ről 18 százalékra.

2017-ben először a tagállami és uniós jogkörökről szóló konzultáción az emberek kiálltak a rezsicsökkentés védelme mellett és amellett is, hogy tartsuk felügyelet alatt az illegális bevándorlókat, amíg ügyükben nem születik döntés. A munkahelyteremtés kérdésében pedig

a többség egyetértett azzal, hogy a magyar gazdaság jövőjéről továbbra is nekünk, magyaroknak kell döntenünk.

A nemzetközi bevándorlási tervekről a konzultáció segítségével véleményt nyilvánítók amellett is kiálltak, hogy, a határvédelmi kerítést ne lehessen elbontani, hogy nem lehet elfogadni a bevándorlók kötelező jelleggel történő szétosztását, ahogyan azt sem, hogy az európai országok nyelve és kultúrája háttérbe szoruljon annak érdekében, hogy a bevándorlók integrációja hamarabb megtörténjen. A válaszadók azt is kinyilvánították, hogy fel kell lépni az illegális bevándorlást szervezők és finanszírozók ellen is.

A 2018-as családvédelmi konzultáción kiderült, hogy a magyarok számára a családok helyzete, a gyermekvállalás kérdése és a népesedés ügye kiemelten fontos. Az eredmények szerint az emberek a bevándorlás helyett a gyermeket nevelő családok célzott támogatását szeretnék. A konzultáció eredményeit figyelembe véve indult el a 2019 nyarán a Családvédelmi Akcióterv.