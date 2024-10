Olaf Scholz telefonon egyeztetne Vlagyimir Putyinnal

Olaf Scholz német kancellár csaknem két év után először szeretne telefonbeszélgetést folytatni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – számolt be a Die Zeit, német kormányzati körökre hivatkozva. A hírek szerint a német kormány fontolóra veszi egy telefonbeszélgetés lehetőségét a G20-ak novemberi brazíliai találkozója előtt, amelynek témája az orosz–ukrán háború lenne.

Olaf Scholz német kancellár telefonos egyeztetést kezdeményezhet Vlagyimir Putyinnal / Fotó: AFP

Berlinből azonban még nem érkezett megkeresés a Kremlbe. A Die Zeit emlékeztetett arra, hogy Olaf Scholz lenne az első olyan kormányfő az Ukrajnát erőteljesen támogató országok közül, aki felveszi a közvetlen kapcsolatot Putyinnal, legalábbis ha ez sikerül neki.

Az utolsó telefonbeszélgetés Scholz és Putyin között 2022 decemberében zajlott. Joe Biden amerikai elnök, Emmanuel Macron francia elnök és Boris Johnson volt brit miniszterelnök is utoljára 2022-ben beszélt közvetlenül Putyinnal.

Olaf Scholz német kancellár a ZDF német közszolgálati televíziónak adott, belpolitikai és külpolitikai témákat is érintő, éves nyári interjújában szeptember elején az ukrajnai háborúval kapcsolatban kiemelte, hogy a német kormány továbbra is határozottan támogatja Ukrajnát az Oroszország elleni harcában, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy véleménye szerint a következő békekonferenciába Oroszországot is be kellene vonni.

Úgy vélem, hogy most jött el az a pillanat, amikor meg kell beszélnünk, hogyan tudnánk gyorsabban kijutni ebből a háborús helyzetből annál, amit a jelenlegi helyzet mutat

– fejtette ki Scholz. Hozzátette, hogy ehhez újabb békekonferenciára lesz szükség.

Nem sokat késett az orosz válasz. A berlini orosz nagykövet pár nappal később azt mondta, a Kreml kíváncsian várja Olaf Scholz béketervét, de arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarországnak már volt egy. Mint mondta, a Kreml tudomásul vette Olaf Scholz német kancellár kijelentéseit az Ukrajnáról szóló tárgyalások szükségességéről, de konkrét javaslatot nem kapott.

Emlékezetes, hogy szeptember 27-én Vang Ji kínai külügyminiszter köszöntötte Magyarországot az ukrajnai válság tárgyalásos megoldását célzó, Béke barátai nevű csoport megalakításának ötletéért New Yorkban.