Orbán Viktor a rádióban jelentette be: Magyarországon tartják a nyugati világ csúcstalálkozóját

Nekünk saját utat kell járnunk. Ha így megyünk tovább a nyugatiakkal, mi is kihalunk a végén. Tehát össze kell állítani a világon ismert példákból azt a gazdasági modellt, amelyben a magyarok jól érzik magukat. Át kell venni mindent, ami jó Nyugatról és Keletről, és semmit nem szabad átvenni, ami nem jó nekünk. Ezt nevezzük gazdasági semlegességnek – foglalta össze.

Brüsszelben belemondták Orbán arcába: vége van

Ugyanakkor jelezte, hogy a hidegháborús logika megjelent a gazdaságban is. Szerinte ezt visszahozni rossz ötlet, de sokan reflexszerűen reagálnak így az ukrán háborúra. Ezért is indokolt az a kérdés, hogy mennyi mozgástere van Magyarországnak, hiszen már a gazdaságban is a szankciós megközelítés van fölényben. Az ember azt gondolta volna, hogy a háborúban sincs mozgástér, mert ha egy hangon énekel az EU, akkor egy ország sem maradhat ki. „És mi történt? Mi kimaradtunk. Ők nyakig benne vannak a pácban, éppen most veszítenek el egy háborút. Ilyen a második világháború óta nem volt. Teljesen új élménnyel szembesülnek, de Magyarország nem, mert sikerült ebből kimaradni. Ha a Jóisten megsegít, akkor Amerikában jönnek a békepártiak, Trump visszatér, és akkor többé nem leszünk egyedül. Akkor már egy elefánt mellett sétálunk a hídon.”

Magyarországnak sikerült kimaradni az ukrán háborúból, így pedig sikerülni fog egy elhibázott, rossz gazdaságpolitikából is. A politikai nyomásgyakorlásról azt mondta, hogy műhelytitok, ki, mikor, kit zsarol meg. A politikának van egy ilyen világa van, virslit veszünk, de nem nézzük meg, hogyan készül. A gyávák alulmaradnak, a gyengék kihullanak. Jónak kell lenne a hátsó szobás tárgyalásokban, de helyt szoktunk állni. Ezt az ország állapota is mutatja, hiszen kimaradtunk a háborúból, erre pedig a NATO-tól írásos megerősítést is kaptunk. Mégiscsak kitárgyaltuk az orosz energiaforrások vásárlását a szlovákokkal és a csehekkel közösen. Találtunk mindig mozgásteret, és ez a jövőben is így lesz. A nagyok nem fognak lenyomni, van jogunk a saját gazdaságpolitikához, és csak képesség kérdése, hogy éljünk is ezzel.