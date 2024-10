Az orosz-ukrán háború 975. napja – Putyin már nem is tagadja az észak-koreai katonák jelenlétét

Vlagyimir Putyin meglehetősen sejtelmesen fogalmazott a BRICS-csúcstalálkozó zárásakor, amikor az Ukrajnába küldött észak-koreai katonákról kérdezték. Amikor azt mondták neki, hogy fényképes bizonyítékok vannak arról, hogy Ukrajna területén jelen van Észak-Korea hadserege, a következőt válaszolta: „a képek komoly dolgok, már ha vannak képek, akkor azok tükröznek valamit”.

Putyin már nem is tagadja az észak-koreai katonák jelenlétét / Fotó: Anadolu via AFP

Putyin továbbá arról is beszélt, hogy Oroszország és Észak-Korea ratifikált egy kétoldalú katonai megállapodást is a már meglévő stratégiai együttműködésükön belül. Ezzel azokat a beszámolókat is alátámaszthatta, melyek szerint 3000 észak-koreai katona már jelen van Ukrajna területén – írja a The Independent. Putyin azt is hozzátette, hogy szívesen veszi Donald Trump amerikai elnökjelölt ajánlatát, miszerint véget vetne a háborúnak Ukrajnában. „Nekem úgy tűnt, hogy teljesen komolyan gondolja” – kommentálta Putyin a kijelentést.

Ukrajna szerint nem csak jelen vannak az észak-koreaiak, de Kurszkban már fel is vették velük a harcot.

A beszámolók szerint Észak-Korea összesen 10 000 katonát ígért Oroszországnak (egyesek szerint 12 000-et), beleértve több száz tisztet és három tábornokot, akiket különböző orosz bázisokon helyeznek el.

Putyin szerint Zelenszkij miatt nincs béke

Az orosz elnök szerint Ukrajna azért nem akar tárgyalóasztalhoz ülni, mert a konfliktus lezárása a hadiállapot feloldásához és elnökválasztáshoz vezetne. „A kijevi rezsim vezetői ezért inkább évekig eltolják a háború végét” – jelentette ki Putyin. Ezzel szemben az ukrán lakosság egyre nagyobb része gondolja úgy, hogy már véget kellene vetni a háborúnak és a tárgyalóasztalnál kellene megoldást találni. Ukrajna egyharmada már azon a véleményen van, hogy minél előbb béketárgyalásokat kellene kezdeményezni, viszont vannak, akik mindezt csak a 2022-es, vagy akár az 1991-es határok visszaállítása után akarja.