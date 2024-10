Törökország folytatja a leszámolást az ankarai terrortámadás után

Folytatják a leszámolást a török hatóságok a Kurdisztáni Munkáspárttal (PKK) szemben, miután a szeparatista szervezet vállalta a felelősséget az ankarai hadiipari üzem elleni támadásért.

Az áldozatok temetése a PKK támadása után / Fotó: AFP

Letartóztatásokkal és légicsapásokkal válaszolt a támadásra Törökország

A PKK pénteken azt is elárulta, hogy a Turkish Aerospace Industries elleni támadást a csoport Halhatatlan Zászlóalj nevű szárnya követte el. A támadás után Törökország mind belföldön, mind az ország határain túl lecsapott a kurd szervezet tagjaira, és pénteken a török belügyminisztérium tájékoztatása szerint már 176 volt a letartóztatottak száma. Továbbá

az egyik legjobban keresett kurd militánst is semlegesítették a Szíriával határos Mardin tartományban.

Mindemellett a török hadsereg iraki célpontokra mért légicsapásokat, de az ország titkosszolgálata is lecsapott 120, a PKK-hoz és szövetségeseihez köthető helyszínen. Recep Tajjip Erdogan török elnök pedig arról beszélt, hogy a terroristák nagy árat fizetnek a támadásért, és arról is beszélt, hogy a szerdai támadás elkövetői Szíriából szivárogtak be Törökországba. A török államfő azt is megfogadta, hogy a gyökerénél fogják megsemmisíteni a terrorizmust.

A kurdok szerint a fegyvergyárban készült eszközökkel civileket ölnek a törökök

A PKK a támadás kapcsán elmondta, hogy azért a Turkish Aerospace Industries gyárát választotta célpontnak, mert ott olyan fegyvereket gyártanak, amelyek civil áldozatok halálát okozzák a kurdok lakta törökországi, szíriai és iraki területeken. A gyárban helikopterektől vadászgépeken át drónokig számos fegyver készül – írja a Financial Times.

Az Irak északi, hegyvidéki régiójában tanyázó PKK mellett Szíriában a Kurd Népvédelmi Egységek (YPG) működnek.

A csoport által dominált Szíriai Demokratikus Erők (SDF) csütörtökön arról számolt be, hogy a török csapások 12 civil halálát okozták, köztük két gyerekét.

Az SDF amerikai támogatást is kap az Iszlám Állam ellen vívott harcában.

Törökország az elmúlt években igyekszik légicsapásokkal és különleges erőinek határain túli bevetésével távol tartani a kurd fegyvereseket a határoktól, és a török kormány és a PKK tárgyalásainak 2015-ös összeomlása óta az összecsapások több mint 600 halálos áldozatot követeltek.