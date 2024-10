Újabb robbanás történt Izrael dán nagykövetségénél

Újabb robbanás történt Izrael dániai nagykövetsége közelében – közölte a rendőrség hétfőn, amikor a világ a Hamász október 7-i Izrael elleni terrortámadásának egyéves évfordulójára emlékezik.

A robbanás a koppenhágai nagykövetségtől mintegy 500 méterre történt / Fotó: AFP

A robbanás a koppenhágai nagykövetségtől mintegy 500 méterre, öt nappal azután történt, hogy két robbanás is volt az épület közelében, amiért két svéd állampolgárt letartóztattak – számolt be a The Times of Israel.

„Természetesen megvizsgáljuk, hogy lehet-e összefüggés az izraeli nagykövetségen történt korábbi incidenssel” – mondta Trine Moller koppenhágai rendőrkapitány újságíróknak. A dán médiában megjelent képeken robbanás nyomai láthatók egy lakóépület előtt, mintegy 500 méterre az izraeli nagykövetségtől.

A Sapo svéd hírügynökség szerint

Iránnak köze lehetett az október 2-i dániai robbantásokhoz, valamint az előző napon Izrael stockholmi nagykövetsége közelében történt lövöldözéshez is.

Október 5-én két robbanás is történt Izrael koppenhágai nagykövetségének közelében. A robbanásokban nem sérült meg senki, és az izraeli diplomáciai képviselet épületében sem keletkezett kár – tudatta a nagykövetség és a dán hatóságok. A rendőrség közölte, hogy vizsgálják, hogy a robbantások kapcsolatban lehetnek-e a környéken található izraeli nagykövetséggel.