Világhírű Japán szupervonat: hatvanéves a Sinkanszen – nyugdíj helyet dollármilliárdos fejlesztés vár rá

Japán gazdasági felemelkedésének egyik kulcspillanata 1964. október 1-jén reggel kereken 6 órakor következett be, amikor is két állomásról egy időben ellenkező irányban elindultak a Sinkanszen néven hamar világhírre szert tett nagysebességű vasút első szerelvényei. A próbaút sikeres volt. Mind Tokióból Oszakába, mind Oszakából Tokióba 10 órakor pontosan befutott a vonat, amely a korábbi közel hétórás menetidőt négyórásra csökkentette a metropolisok közötti 515 kilométeres távon.

A Sinkanszen avatóünnepsége 1964 szeptemberében. A japán csúcstechnológia csodájára jártak /Fotó: AFP

Ennek kedden volt épp hatvan éve. A mára a japán vasúti közlekedési infrastruktúra alapelemeinek számító Sinkanszen építését akkortájt nem nézték jó szemmel a takarékos életmódjukról ismert, s a második világháború pusztításait és következményeit még mindig a bőrükön érző japánok.

A Sinkanszen kezdetben megosztotta a társadalmat

Sokan felesleges luxusberuházásnak mondták, a nyomvonalába eső a területek kisajátítása sem ment zökkenőmentesen, a társadalom többsége a légi és a közúti közlekedés felfutásában látta a jövőt nem a sínpárok dzsungelében. Nem lett igazuk, a vasutat ugyanis egyikük sem tudta kiváltani,

Japán pedig példát mutatott a világnak, meggyőzve a kétkedőket technológia életképességéről.

Innentől őket utánozva születtek meg másutt a gyorsvasutak, elég a szintén legendás francia TGV-re, vagy a brit HS2-re gondolni.

A Sinkanszen a japán kényelem és hatékonyság szinonimájává vált. A japánul új fővonalat, gerinchálózatot jelentő Sinkanszen az ország négy fő szigetéből háromra terjed ki, hossza több mint 2900 kilométer, s a legtöbb nagyváros könnyedén elérhető vele. És gyorsan is, hiszen szerelvények 320 kilométer per órás csúcssebességgel is száguldhatnak egyes pályaszakaszokon. Kényelme pedig valóban keleti – állítják, aki legalább egyszer utaztak rajta.

Kényelem, csend és tisztaság felsőfokon – ez jellemzi a Sinkanszen utasterét / Fotó: AFP

Csak a Tokió-Nagoja-Oszaka vonalon, azaz a Tokaido vonalon a Central Japan Railway adatai szerint 6,4 milliárd embert szállítottak – miközben a hálózaton még egyetlen haláleset sem történt vasúti baleset következtében. Az átlagos késés pedig kevesebb mint egy perc. Azaz hatvan másodperc.