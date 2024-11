A rácsok mögött töltheti a karácsonyt Magyar Péter embere, miközben újabb hangfelvétel került elő a Tisza Párt zavaros pénzügyeiről

Idén biztosan nem szabadul Magyar Péter szolnoki koordinátora, miután a bíróság három hónappal meghosszabbította Cs. S. és társai letartóztatását – derült ki az eljárást felügyelő Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség Magyar Nemzetnek adott tájékoztatásából.

A rácsok mögött töltheti a karácsonyt Magyar Péter embere, miközben újabb hangfelvétel került elő / Fotó: Polyák Attila

A hangfelvételbotránya miatt kellemetlen helyzetbe kerülő Magyar Péter munkatársát és három bűntársát néhány hete fogták el, majd tartóztatták le, mivel az eljárás adatai szerint csempészcigivel kereskedtek. A nyomozás tényét már a hír kirobbanásának napján megerősítette az ügyészség. Mint írták:

jövedéki adózás alól elvont dohány és cigaretta megszerzése, illetve azzal való kereskedés merült fel, és az érintetteket pénzmosással gyanúsították meg.

Az ügynek van másik három gyanúsítottja is, őket nem tartóztatták le.

Cs. S. egyébként az elfogása előtt még részt vett az MTVA előtt tartott demonstráción is, illetve közös fotókon pózolt többek között Magyar Péterrel, Radnai Márkkal és Nagy Ervinnel is. A férfiról az is kiderült, hogy korábban is belekeveredett már egy zűrös ügybe, igaz, a birtokunkban lévő iratok szerint a nyomozó hatóság végül csak tanúként hallgatta ki Magyar koordinátorát.

Fiktív bérleti szerződésekkel is kivehettek pénzt a Tisza Párt kasszájából

Közben kedden újabb hangfelvételt küldtek a magyar sajtónak egy ismeretlen eredetű e-mail-címről, amelyben Radnai Márk, Magyar Péter egyik legfontosabb embere, a párt alelnöke beszél arról, hogy a Tisza Pártban pénzügyi káosz uralkodott, és utal arra is: a pártelnök testvére, Magyar Márton – ahogy korábban a Magyar által igazgatott állami cégekből, úgy – a pártból is pénzre tett szert.

A nyilvánosságra került hangfelvételen Radnai szóba hoz egy másik korábbi bizalmi embert, Farkas Dezsőt is, akinek szerinte azért kellett távoznia, mert ő volt, aki „nem tudott nemet mondani” Magyar Péternek, és „kiszórt” 103 milliót a Hősök terei „izére”.

Arról a rendezvényről beszél, ami után Magyar azt mondta, hogy büdösek az emberek, a szájuk is, s hogy nyugdíjaskommandója van, amit Vogelre uszít majd, ha a nő nem úgy viselkedik, ahogy Magyar szeretné. De Farkas Dezső nevét említi Hanzel Henrik és Vogel Evelin is azon a beszélgetésen, amelyet mindketten rögzítettek.

Hanzel itt felajánlja, hogy havi félmilliót tudna adni Evelin hallgatásáért, amelyet egy fiktív – pl. terembérleti – szerződésen keresztül tudnának kivenni a pártkasszából „a Dezső segítségével”.

A június 16-án, vasárnap rögzített beszélgetés során Hanzel azt mondja: „Én ezt most tudom, nem, én ezt most tudom, ezt garantálom. Ezt úgy garantálom, hogy holnap bemegyek, és én kedden hozom neked a június havit.” Így könnyen lehet, hogy történt is ilyen kifizetés. A Tisza Párt második negyedéves beszámolójában mindenesetre szerepel, hogy bérleti díjakra több mint 10 millió forintot költöttek. Az viszont nincs részletezve, hogy kitől mit béreltek, és mennyiért.