Így zárhatja le Donald Trump az orosz-ukrán háborút: kiszivárogtak az új amerikai elnöknek készült tervek

Eljött Donald Trump nagy pillanata. A republikánus politikus az elnökválasztási kampányban többször említette, hogy gyorsan, akár 24 órán belül véget vet az orosz–ukrán háborúnak, ha hatalmat kap. Az amerikai választók kedden a kezébe helyezték az ország vezetését. Habár elnöki hivatalát Trump csak január 20-án veheti át, addig is megnövekedtek a kijelentései értékei, ráadásul arra is célzott korábban, hogy még a beiktatása előtt elérheti, hogy pont kerüljön az ukrajnai háború végére.

Donald Trump meghatározhatja Ukrajna sorsát / Fotó: JEFF KOWALSKY / AFP

Tehát eljött Donald Trump pillanata arra, hogy meghatározza Ukrajna sorsát. Az Egyesült Államok katonai támogatása nélkül ugyanis az ukrán ellenállás hamar összeomlana.

Donald Trump a kampány során nem árulta el a terve részleteit, amit azzal indokolt, hogy akkor nem tudná használni azt. A The Wall Street Journal bennfentesektől úgy tudja, hogy Trumpnak valójában nincs béketerve, még nem döntött arról, hogyan venné rá Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy közös tárgyalóasztalhoz üljenek.

Donald Trump tanácsadóinak rendezési tervei

A politikus körében héják és galambok is találhatók, azaz olyan tanácsadók, akik az erőszakosabb, illetve a békésebb megoldás felé hajlanak. Míg Mike Pompeo volt külügyminiszter – aki most a Pentagon vezetésére pályázik – az utóbbi, Richard Grenell – aki a külügyminisztérium vezetésére vagy a nemzetbiztonsági tanácsadói posztra pályázik – az előbbi körbe tartozik. Grenell minél hamarabb véget vetne a háborúnak, akár úgy is, hogy Ukrajna jelentős veszteséget szenvedne.

A tanácsadók egyetértenek abban, hogy Kijev nem dönthet a béketárgyalások kezdetéről. Az is közös pont, hogy amerikai katonákat sem harcolni, sem békefenntartásra nem küldenének.

Trump emberei egyöntetűen a háború befagyasztását javasolják rövid távon. Ez azt jelenti, hogy Oroszország megszállva tarthatja azokat a területeket, amiket eddig elfoglalt. Ezek Ukrajna mintegy 20 százalékát teszik ki jelenleg. Arra is kényszerítenék Kijevet, hogy átmenetileg álljon el attól a szándékától, hogy csatlakozik az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez, azaz a NATO-hoz.