Kirúgták az izraeli védelmi minisztert – Netanjahu: megbízhatatlan volt

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a kölcsönös bizalom hiányára hivatkozva bejelenti, hogy elbocsátja Yoav Gallant védelmi minisztert, a Likud párton belüli régi riválisát.

Netanjahu bejelentette, hogy meneszti Yoav Gallant izraeli védelmi minisztert / Fotó: AFP

A Times of Israel értesülései alapján Netanjahu cinikus módon, egy szűkszavú levélben közölte Gallanttal, hogy „az Ön hivatali ideje e levél kézhezvételétől számított 48 órán belül lejár”.

Sajnos, bár a háború első hónapjaiban nagyon gyümölcsöző volt a munka, az elmúlt hónapokban ez a bizalom megroppant köztem és a védelmi miniszter között

– jelentette ki az izraeli miniszterelnök videóüzenetben.

Gallant helyére Izrael Katz külügyminiszter kerül. Katz helyére Gideon Sa'ar tárca nélküli miniszter kerül külügyminiszterként.

Azt állítja, hogy nem értettek egyet a háború irányításával kapcsolatban, és azzal vádolta Gallantot, hogy a kabinet döntéseivel ellentétes kijelentéseket és lépéseket tett.

Rivalizálás az izraeli kormányon belül

Netanjahu azzal is vádolja Gallantot, hogy közvetve segítette Izrael ellenségeit: „Sokszor próbáltam áthidalni ezeket a szakadékokat, de azok egyre szélesedtek” – mondja. „A nyilvánosság számára is elfogadhatatlan módon jutottak a nyilvánosság tudomására, és ami még ennél is rosszabb, az ellenség tudomására jutottak - ellenségeink élvezték ezt, és sok hasznot húztak belőle”.

A védelmi miniszterrel szembeni „hitválság” „nem teszi lehetővé a hadjárat megfelelő folytatását” - szögezte le a miniszterelnök.