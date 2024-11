Kihagyták egy olasz tankönyvből Magyarországot/ a magyar Bosch-vezér elárulta, miért nem veszik az elektromos autókat – heti összefoglaló

A meglehetősen innovatívnak számító, Noi Supereroi 2030 nevet viselő tankönyvcsalád negyedikeseknek szóló földrajzkönyvének 23. oldalán hiába keressük égen-földön Magyarországot, minden jel arra utal, hogy hazánkat egyszerűen nem jelölik – írja a gyerekszoba.hu. A tankönyvbe került színes ábra szerint Ausztriával, Szlovéniával, Horvátországgal és Szerbiával nem Magyarország, hanem Románia határos.

Fotó: Shutterstock

A magyar Bosch-vezér elárulta, miért nem veszik az elektromos autókat

Szászi István emlékeztetett arra az örök érvényű megállapításra, hogy „ha Németország autóipara prüszköl, a magyar ipar megfázik”. A Bosch csoport vezetője Magyarországon és az Adria régióban a Világgazdaságnak adott interjúban többek között arról is beszélt, hogy a piacokhoz hasonlóan az emberek is elbizonytalanodtak, ezért nem veszik az elektromos autókat, miközben a kínaiak kitanulták a szakmát, de hazánk továbbra is Európa Szilícium-völgyének számít az ágazatban. A cégvezető úgy fogalmazott, bárkivel, bármikor szívesen folytat szakmai vitát az automatizálás és a mesterséges intelligencia (MI) előnyeiről.

Orbán Viktor elárulta, honnan lesz pénz a MÁV-ra és figyelmeztetett: nem javasolja, hogy Lázár Jánossal kötözködjenek

Továbbra sem látunk tisztán a Budapest–Belgrád vasútvonal beruházással kapcsolatban, ezen a vonalon történt tragikus baleset pénteken, Újvidéken – vetette fel Kanász-Nagy Máté ellenzéki képviselő az azonnali kérdések órájában a parlamentben, amikor Orbán Viktort kérdezte.

„Mintha visszafelé fejlődne a vasút, sokkal lassabbak és pontatlanabbak a vonatok Lázár János vezetése alat”" – jelentette ki, és feltette a kérdést: mikor lesz átfogó vasútfejlesztési program?

Nekem címezte a kérdést, de mandineresen Lázár Jánosnak szól. Ha valaha volt is esély arra, hogy a MÁV-ból egy korszerű modern a magyar igényeket kielégítő állami vasút legyen, azt Lázár János minisztersége alatt fog megtörténni – jelentette ki a miniszterelnök.

Szerinte az ő eredménye az is, hogy már több ember veszi igénybe a vasutat mint bármikor korábban, ez „tekintélyes részben a miniszter úrnak köszönhető”.

Ezen felül azt is elárulta, hogy a magyar kormány épp most tárgyal az Európai Befektetési Bankkal (EIB) egy másik egymilliárd eurós hitelről, amit szintén vasútfejlesztésre akarnak költeni.