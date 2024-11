A magyar Bosch-vezér elárulta, miért nem veszik az elektromos autókat

Határozottan meg vagyok győződve az automatizálás, és az ehhez szorosan kapcsolódó mesterséges intelligencia előnyéről az autóiparban. Olyannyira, hogy bárkivel, bármikor szívesen folytatok erről szakmai vitát. A munkahelyek ugyanis nem vesznek el az MI elterjedésével, csak átalakulnak. Ha valaki elmegy a hatvani gyárunkba, a saját szemével megbizonyosodhat róla, hogy kézi erővel már nincs beültetés, az elektronikai komponenseket nem úgy kezelik, mint 30 éve – nem nézik, vizsgálják mikroszkóp alatt. De ugyanez igaz a logisztikai folyamatokra is: amit néhány esztendeje targoncával szállítottunk, most automatizált járművel visszük. Átalakítottuk a munkaköröket. Például a jövőben is szükség lesz minőségbiztosításra, csak másmilyenre, és ez vonatkozik a programozókra is. Közülük azok kerülnek versenyelőnybe, akik nemcsak használják, de értik is a mesterséges intelligenciát, és annak algoritmusait. Az MI immár nem valami úri huncutság, a Boschnál például a napi működés szerves része, de az emberek mindennapi életében is hamarosan az lesz.

A tönk szélén Németország: további leépítések jöhetnek a Magyarországon jelenlévő multinál Biztosan nem fogja elérni 2024-es gazdasági céljait a vállalat – ezzel indokolta a létszámleépítések folytatását a Magyarországon is jelenlévő multinacionális vállalat, a Bosch vezérigazgatója egy interjúban. Stefan Hartung szerint nem zárható ki, hogy további átalakításokra lesz szükség a cégcsoporton belül.