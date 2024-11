Tragédia – elsüllyedt egy turistákat szállító hajó az egyiptomi partoknál

Amr Hanafi vörös-tengeri kormányzó tájékoztatása szerint a hajó fedélzetén 45 ember volt a baleset idején: 31 külföldi állampolgár és 14 tagú legénység.

A baleset a búvárparadicsomként ismert Marszá Alam város közelében történt, és néhány embert már sikerült kimenteni - tette hozzá, de pontos számokról nem beszélt, a Reuters hírügynökség egyiptomi biztonsági forrásokra hivatkozó jelentése szerint eddig 16 embert sikerült kimenteni.

Az orvosi ellátásra szorulókat mentőrepülővel szállították el, a többieket pedig hajóval vitték biztonságos helyre - mondta a kormányzó. A Sea Story nevű turistahajó vasárnap indult Marszá Alamból hatnapos búvárkörútra. A hatóságokat hétfőn hajnalban riasztották a fedélzetről, a kutató- és mentőakció azonnal elindult.

Az intenzív kutatás a haditengerészet és a fegyveres erők koordinálásával folyik - közölte Hanafi.



Arról egyelőre nincs információ, hogy a tragédiának van-e magyar áldozata, vagy tartózkodott-e magyar állampolgár a hajón, a térség azonban a magyarok körében is kedvelt búvárközpont.

A vörös-tengeri kormányzóság közleménye szerint a Sea Story nevű hajó a korallzátonyairól és tengeri élővilágáról híres Vörös-tengeren haladt, ami Egyiptom létfontosságú turizmusának kulcsa.

Idén júniusban már volt egy hasonló eset, amelynek magyar érintettje is volt. Az Origo akkor azt írta, hogy az egyiptomi Marsza Alam közelében egy luxushajót sodortak zátonyra a hullámok, ami komoly sérüléseket okozott a hajótestben, és az Exocet nevű hajó lassan süllyedni kezdett. A fedélzeten egy magyar orvosnő is tartózkodott. A 40 méter hosszú hajó fedélzetén 24 turista tartózkodott, a magyar orvosnő is egyhetes búvártanfolyamra érkezett a térségbe. A nyári tragédia szerencsésen végződött, mindenkit sikerült kimenteni.