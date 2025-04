Fantasztikus felfedezés: életre keltek a Trónok harca rémfarkasai – így alkották meg őket a kutatók

Génszerkesztés és klónozás útján sikerült feltámasztania egy amerikai biotechnológiai vállalatnak a Trónok harca sorozatban is szereplő, a valóságban tízezer éve kihalt óriásfarkast, más néven rémfarkast.

Az óriásfarkas, más néven rémfarkas a Trónok harca sorozat ikonikus állata / Fotó: Shutterstock AI

A texasi székhelyű Colossal Biosciences kutatói helyi idő szerint hétfőn jelentették be, hogy az óriásfarkas DNS-mintáiból kiindulva, klónozás és génszerkesztés eredményeként a közelmúltban három farkaskölyök jött világra: a Romulus és Remus névre keresztelt hím kölykök hat hónaposak, Khaleesi, a nőstény kölyök pedig három hónapos. Ben Lamm, a cég vezérigazgatója hatalmas mérföldkőnek nevezte az eredményt – írta a Newsweek.

A kutatók a valaha Észak-Amerikában élt, és az utolsó jégkorszak végével kihalt óriásfarkas egy 13 ezer évvel ezelőtt élt példányának fogát és egy 72 ezer évesre becsült koponyát felhasználva teremtettek egészséges, modernkori óriásfarkas-kölyköket – közölte Lamm, kiemelve, hogy régen azt mondták, a kellőképpen fejlett technológiákat gyakorlatilag nem lehet megkülönböztetni a varázslattól. Ma a Colossal Biosciences csapata lerántja a leplet a varázslat egy részéről, illetve arról, hogy ez a munka milyen hatással lehet a fajmegőrzési erőfeszítésekre.

Így jött létre a modern óriásfarkas

Az óriásfarkas feltámasztása úgy vált lehetővé, hogy a tudósok vérsejteket vettek egy szürkefarkastól, az óriásfarkas legközelebbi ma élő rokonától, és ezeket a sejteket különböző pontokon genetikailag módosították. Az így kapott örökítőanyagot hozzáadták egy kutyából származó petesejthez, majd az így létrejött embriókat állatokba ültették be. A génszerkesztés során az óriásfarkas fajspecifikus jellemzőire, vagyis a nagy termetre, a vastag, világos színű bundára és az izmos állkapocsra fordítottak kiemelt figyelmet.

A Colossal Biosciences tájékoztatása szerint a modernkori óriásfarkasok az amerikai hatóságoknál hivatalosan bejegyzett, védett területen fognak élni folyamatos ellenőrzés alatt.

Óriásfarkasok felbukkannak például a Dungeons & Dragons fantasy-szerepjátékban és a World of Warcraft (WoW) számítógépes játékban, de leginkább a Trónok harca sorozatnak köszönhetően kerültek be a köztudatba, itt rémfarkasként hivatkoznak rájuk, hat példány is szerepel benne, de ott CGI-technológiával tették őket filmvászonra. George RR Martin, a Trónok harca könyvsorozat írója a Colossal Biosciences egyik befektetője és a cég kulturális tanácsadója. A szerző úgy nyilatkozott: sokan csak a fantázia világában létező, mitikus lényként tekintenek az óriásfarkasra, pedig ez az állat valójában egykor fontos szereplője volt az amerikai ökoszisztémának.