Még szorosabbra vonja szövetségét Oroszország és Irán

Az orosz parlament alsóháza ratifikálta kedden Oroszország és Irán átfogó stratégiai partnerségi szerződését, mely kiterjeszti a Moszkva és Teherán közötti partnerséget egyebek között a védelem, a terrorizmus elleni küzdelem, a katasztrófavédelem és a gazdaság számos területén. A felek egyebek között közös hadgyakorlatokat fognak tartani.

Oroszország és Irán szövetsége egyre szorosabb / Fotó: Northfoto

Andrej Rudenko orosz külügyminiszter-helyettes a parlamenti vitában hangsúlyozta, hogy a szerződés megkötése nem jelenti katonai szövetség létrehozását Iránnal, és nem írja elő egymás katonai támogatását. A miniszterhelyettes azonban arra is rámutatott, hogy a megállapodás értelmében Irán megtámadása esetén Oroszország nem nyújthat olyan segítséget az agresszornak, amely hozzájárulna az ellenséges cselekmények folytatásához, de segítséget nyújthat a felmerülő nézeteltérések rendezésében az ENSZ Alapokmánya és a nemzetközi jog más normái alapján. A szerződés ugyanakkor kitér a haditechnikai és a katonai együttműködés fejlesztésére.

Oroszország nem szeretne amerikai–iráni háborút

Rudenko elmondta, hogy Moszkva mindenképp el akarja kerülni az Irán elleni amerikai támadás forgatókönyvét, mert az a legsúlyosabb következményekkel fenyegetné a régiót, és személy szerint nem szeretné, hogy Oroszországot belerángassák egy újabb pusztító konfliktusba.

A szerződés szerint Oroszország és Irán nem engedi meg, hogy területét a területi integritást fenyegető szeparatista mozgalmak támogatására használják fel. Továbbá a felek az egyoldalú kényszerítő intézkedések ellen is fel fognak lépni, azok bevezetését pedig nemzetközileg jogellenes cselekménynek tekintik. Moszkva és Teherán is tartózkodni fog attól, hogy harmadik országok egymás elleni szankcióihoz csatlakozzon, és garantálja, hogy mellőzni fogja az egyoldalú korlátozások alkalmazását.

A két ország abban is megállapodott, hogy segítik országaik médiája között az együttműködést a dezinformáció és a negatív propaganda elleni harcban, de gázvezeték is épül Oroszországból Iránba Azerbajdzsánon keresztül. A felek együttműködést terveznek egy harmadik országoktól független fizetési infrastruktúra létrehozására. A szerződésben az is helyet kapott, hogy

Moszkva és Teherán érdekelt az atomenergia békés felhasználását szolgáló közös projektekben, beleértve az atomerőművek építését.

A megállapodást húsz évre kötötték meg, és a későbbiekben ötéves időszakokra automatikusan meghosszabbodik. A dokumentum az Oroszország és Irán közötti kapcsolatok alapjairól és az együttműködés elveiről szóló, még 2001-ben aláírt jelenlegi szerződés helyébe lép.