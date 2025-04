Románia kesereg: Magyarországot választották a románok, lelepleződött az ukrán hadicsel - heti összefoglaló

Bár Ferenc pápa személyesen már nem tudta levezetni a vasárnapi ünnepi misét, Diego Giovanni Ravelli ceremóniamester felolvasta beszédét.

Döntött a Magyarországon is népszerű autógyártó: leállítja a szállítást az Egyesült Államokba – ez az oka

Újabb márka csatlakozott azokhoz az autógyártókhoz, amelyek leállították a járművek szállítását az Egyesült Államokba. Az elmúlt napokban a Volkswagen, az Infiniti, a Jaguar Land Rover és az Audi, majd most legújabban a Mitsubishi is így határozott – írja a Jalopnik. A japán Mitsubishi arról tájékoztatta a médiát, hogy az Egyesült Államokban száz napra elegendő olyan járműkészlet van, amely még nem esett a büntetővámok alá a behozataluk idején.

A Mitsubishi autóit Japánban gyártják. Trump az országra 24 százalékos vámot vetett ki, majd 90 napra felfüggesztette a kölcsönös vámokat Kína kivételével, de az általános 10 százalékos, valamint az alumínium-, acél- és autóimportra vonatkozó 25 százalékos vám változatlanul érvényes, amit a Mitsubishinek még be kell dolgoznia az árképzésébe. Igaz, a legfrissebb hírek szerint Trump vizsgálja a három nagy detroiti autógyártó kérését az autóalkatrészekre vonatkozó vámtételek enyhítésére.

Oroszország előre szólt az EU-nak: ha ez megtörténik, bevetik az atomfegyvert

Moszkva továbbra is fenntartja magának a jogot, hogy a nyugati országok agressziója esetén atomfegyvert használjon. Nemcsak a támadó országok, hanem a támadást, például a területük használatával támogatók is nukleáris válaszra számíthatnak – erről Szergej Sojgu, az Orosz Föderáció Biztonsági Tanácsának titkára beszélt a TASS-nak adott interjújában. Azt is hangsúlyozta, hogy szorosan figyelemmel kísérik az európai országok katonai felkészülését.

A nukleáris elrettentés „olyan államokkal és katonai koalíciókkal kapcsolatban valósul meg, amelyek Oroszországot potenciális ellenségnek tekintik, és tömegpusztító fegyverekkel rendelkeznek, vagy pedig az általános felszereltségük kimagasló.