Zelenszkij talált 15 milliárd dollárt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a CBS amerikai televíziónak adott interjújában azt sérelmezte, hogy Ukrajna mindeddig nem kapta meg azokat a Patriot légvédelmi rendszereket, amelyeket korábban a washingtoni NATO-csúcson ígértek számára, írja a Kárpáti Igaz Szó.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök / Fotó: AFP

Tiszteletben tartjuk, hogy az Egyesült Államok úgy döntött, nem adományoz és nem is értékesít számunkra ilyen rendszereket. Ugyanakkor mi minden lehetőségre nyitottak vagyunk – ez számunkra nem pénzkérdés

– hangsúlyozta az elnök, aki az interjú során Donald Trumpot is meghívta Ukrajnába, hogy személyesen győződjön meg az orosz agresszió okozta pusztításról.

Zelenszkij továbbá világossá tette: Vlagyimir Putyinnal nem lehet és nem is szabad tárgyalni.

Ki fizeti a számlát?

A beszélgetés során elmondta, hogy néhány meg nem nevezett európai ország jelezte, hajlandó lenne segíteni a Patriot rendszerek beszerzésében. Az Egyesült Államok azonban jelenleg elzárkózik az eladástól – miközben más országok, például Izrael számára biztosítja ezeket a fegyverrendszereket.

Nem azt mondom, hogy Izraelnek nincs szüksége Patriotokra. De ha valóban szövetségesek vagyunk, akkor igazán nem található megoldás arra, hogy Ukrajna önvédelemre használhassa ezeket?

– tette fel a kérdést Zelenszkij.

Az ukrán elnök azt is elárulta, hogy több lehetőséget is javasolt Donald Trump amerikai elnöknek, ezek egyike konkrét pénzügyi ajánlat volt: Kijev 15 milliárd dollárt is hajlandó lenne fizetni 10 Patriot rendszerért.

„Meg fogjuk találni rá a forrást, és kifizetjük a teljes összeget” – jelentette ki határozottan.

Alternatív megoldásként azt is felvetette, hogy Ukrajna megkaphassa a Patriot rendszerek és a hozzájuk tartozó rakéták gyártási licencét. Kérte ezt korábban az Egyesült Államok jelenlegi és korábbi vezetésétől is. Szerinte az amerikai légvédelmi rendszerek számos országban – például a Közel-Keleten, Európában és Ázsiában – megtalálhatók, ahol azonban nem folyik háború, így ezek közül néhányat át lehetne irányítani Ukrajnába.