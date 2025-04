Átfogó reformokat jelentett be az ukrán hadsereg – így állítanák meg Oroszországot

Olekszandr Szirszkij, az Ukrán Fegyveres Erők főparancsnoka változtatásokat jelentett be a katonák kiképzési rendszerében, amelyek célja a harcképesség további növelése. A főparancsnok egy április 28-án tartott tanácskozás során hangsúlyozta: a változások középpontjában az oktatói állomány fejlesztése, a tapasztalatok rendszerezése, valamint a kiképzési programok modernizálása áll.

Az ukrán katonák képzését is megújítják / Fotó: Jose Colon / AFP

A Kárpáti Igaz Szó kárpátaljai hírportál cikke szerint Szirszkij arról számolt be, hogy erősítik az oktatók jelenlétét a harci dandárokban, katonai alakulatokban és kiképzőközpontokban, miközben nagy hangsúlyt helyeznek az oktatók és tiszthelyettesek szakszerű felkészítésére is. A megbeszélésen elemezték a bázisszintű általános katonai kiképzés (BЗВП) területén fennálló problémákat, és konkrét javaslatokat fogalmaztak meg ezek hatékony megoldására.

A reformok részeként létrehoztak egy új információs-kommunikációs rendszert, a Tapasztalatok Tanulási és Alkalmazási Portálját, amely lehetővé teszi a harci egységek tapasztalatainak rendszerezését, valamint az akciók utólagos elemzésének begyűjtését és széles körű megosztását.

Az orosz–ukrán háború tapasztalatait is felhasználva szintén jelentős változásokat vezettek be a kiképzési programokban is, korszerűsítették a kézifegyverekkel és harci járművekkel való lövészet oktatását, illetve a mesterlövész-kiképzést is. Kiemelt figyelmet fordítottak a taktikai elsősegélynyújtás fejlesztésére is.

Szirszkij emellett külön kitért arra is, hogy új lendületet kapott a fiatalok toborzását célzó projekt, amely 18–24 éves állampolgárok számára kínál szerződéses katonai szolgálatot. A szóban forgó projektben már 24 dandár vesz részt, és a hadsereg további lépéseket tesz a fiatal katonák motivációjának növelése érdekében.

Olekszandr Szirszkij úgy véli, hogy a reformok célja az, hogy az ukrán hadsereg minden szintjén erősebb, felkészültebb és rugalmasabb haderőt hozzanak létre, amely képes a modern hadviselés kihívásaira válaszolni.