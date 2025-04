Manfred Webernek Ukrajna uniós tagsága az első

Manfred Weber, a Magyar Péter vezette Tisza Pártnak is otthont adó Európai Néppárt (EPP) vezetője továbbra sem tagadja, hogy egyértelműen Ukrajna mellett áll, sőt ez egyike a politikus által meghatározott három vörös vonalnak az Európa-pártiság és a jogállamiság mellett.

Magyar Péter és Manfred Weber / Fotó: AFP

Weber persze régóta hangoztatja, hogy Ukrajna mellett áll, és mint ismert, az EPP tavaly júniusban fel is vette a Tisza Pártot a pártcsaládba, a tiszás képviselők is az EPP frakciójában ülnek, aminek a Magyar Nemzet összefoglalója szerint az is a feltétele, hogy támogassák Ukrajna mielőbbi uniós tagságát.

Ukrajna uniós tagsága veszélyekkel is jár

A lap ugyanakkor rámutat, hogy ez számos veszéllyel is jár, hiszen a közös mezőgazdasági politika és a strukturális alapok jelentős része a fejletlenebb régiók támogatására irányul, így Ukrajna csatlakozásával jelentős forrásokat vonnának el a jelenlegi tagországoktól.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adatai szerint Ukrajna 41 millió hektárnyi termőfölddel rendelkezik, amely az EU jelenlegi mezőgazdasági területének egyharmada. Ez felboríthatná a piaci egyensúlyt, különösen az európai gazdák szempontjából. Mindezek mellett a korrupcióval is lehetnek problémák, ahogy az ukrán fegyverkereskedelemmel vagy a csatlakozás költségeivel.

A Magyar Külügyi Intézet számításai szerint

Ukrajna csatlakozása a következő öt évben mintegy 2,5 ezermilliárd euró költséget jelentene az EU számára,

ami Magyarországra vetítve fejenként körülbelül kétmillió forintos kiadásnak felel meg.

Noha a geopolitikai szempontok miatt az unió egyre inkább támogatja Kijev integrációját, az ehhez szükséges reformok és pénzügyi terhek jelentős akadályokat gördítenek a folyamat elé. Az elkövetkező években a tárgyalások kulcskérdése az lesz, hogy az EU hogyan tudja kezelni Ukrajna csatlakozásának gazdasági és politikai következményeit anélkül, hogy a jelenlegi tagállamok érdekei sérülnének.