Járatok tucatjait törölte Oroszország felé a Turkish Airlines

Minden járatát törölte a Turkish Airlies csütörtökön, ami a törökországi nyaralóhelyekről az orosz városokba idult volna. A Turkish Airlines lépése érinti az Antalya, Dalaman és Bodrum repülőtereiről induló járatokat is.

A Turkish Airlines minden járatot törölt / Fotó: Shutterstock

A Ria Novosztyi forrása szerint ez állhat több járatkésés és -törlés hátterében is, és az utazásszervezők lázasan dolgoznak a helyzet megoldásán. Antalyából legalább 16 járatot töröltek, ami Moszkvába vagy Szentpétervárra repült volna.

A török Pegasus diszkont-légitársaság viszont egyelőre nem jelentett be egyetlen járattörlést sem Törökország és Oroszország között. Oroszországban számos repülőtéren vezettek be korlátozásokat a polgári járatok védelme érdekében kedden és szerdán. Az intézkedés többek között Seremetyevo, Vnukovo, Domodevo, Zsukovszki és Szocsi repülőterét is érintette.

Mindez számos járattörléssel és késéssel járt. A Roszavitszia szerdán arról számolt be, hogy a légitársaságok lépéseket tettek a menetrend stabilizálása érdekében. Oroszország pénteken ünnepli a második világháború során aratott győzelem napját, így állam- és kormányfők sora érkezik az orosz fővárosba.