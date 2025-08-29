Figyelmeztetést adtak ki a Balatonnál: amerikai katonai óriásgép érkezik – videón a C–17-es

Nem mindennapi figyelmeztetést tett közzé Facebookon Balatonalmádi városa: hangos, intenzív hanghatásra és egy alacsonyan szálló amerikai katonai óriásgépre kell számítani a hétvégén.
Veszprém vármegye területén, valamint a Balaton északi és déli partvidékén az MH 47. Bázisrepülőtéren, Pápán települő Stratégiai Légiszállítási Képesség (SAC) Nehéz Légiszállító Ezred (HAW) C–17-es szállító repülőgépe 2025. augusztus 30-án, szombaton 09:00–12:00 óra között alacsony magasságban gyakorló repüléseket hajt végre.
A megjelölt időszakban intenzív hanghatásra kell számítani
– olvasható a bejegyzésben.
A nyár folyamán volt már hasonló esemény: júniusban az Egyesült Államok 12. Harci Légi Mozgékonyságú Dandárja (Fort Benning, Georgia) tizenkét AH–64E Apache Guardian típusú harci helikopterrel hajtott végre éleslövészeti gyakorlatot a Bakonyban. A gépek a pápai légibázison állomásoztak, de a fegyverzetet minden esetben a Veszprém melletti Újmajor előretolt töltési és üzemanyag-feltöltési ponton kapták meg, mielőtt az úgynevezett nullaponton megkezdték volna a tűzfeladatok végrehajtását.
A gyakorlaton a pilótáknak földi repülésirányítók segítségével kellett azonosítaniuk a célpontokat, majd a helikopter fegyverzetével leküzdeni őket. Az éleslövészet célja nem komplex harcászati műveletek végrehajtása, hanem az volt, hogy a személyzetek a lehető legrövidebb idő alatt megtanulják a célok felismerését és gyors leküzdését.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.