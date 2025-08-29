Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
gyakorlat
Pápa
Egyesült Államok
C-17

Figyelmeztetést adtak ki a Balatonnál: amerikai katonai óriásgép érkezik – videón a C–17-es

Újabb amerikai légi hadgyakorlat alkalmával fogad repülőgépeket a pápai légibázis. Ezúttal a C–17-es amerikai katonai óriásgép gyakorlatozni a Balaton északi és déli partvidékén.
VG
2025.08.29., 16:56

Nem mindennapi figyelmeztetést tett közzé Facebookon Balatonalmádi városa: hangos, intenzív hanghatásra és egy alacsonyan szálló amerikai katonai óriásgépre kell számítani a hétvégén.

Figyelmeztetést adtak ki a Balatonnál: amerikai katonai óriásgép érkezik – videón a C–17-es / Fotó: AFP

Veszprém vármegye területén, valamint a Balaton északi és déli partvidékén az MH 47. Bázisrepülőtéren, Pápán települő Stratégiai Légiszállítási Képesség (SAC) Nehéz Légiszállító Ezred (HAW) C–17-es szállító repülőgépe 2025. augusztus 30-án, szombaton 09:00–12:00 óra között alacsony magasságban gyakorló repüléseket hajt végre. 

A megjelölt időszakban intenzív hanghatásra kell számítani

olvasható a bejegyzésben.

A nyár folyamán volt már hasonló esemény: júniusban az Egyesült Államok 12. Harci Légi Mozgékonyságú Dandárja (Fort Benning, Georgia) tizenkét AH–64E Apache Guardian típusú harci helikopterrel hajtott végre éleslövészeti gyakorlatot a Bakonyban. A gépek a pápai légibázison állomásoztak, de a fegyverzetet minden esetben a Veszprém melletti Újmajor előretolt töltési és üzemanyag-feltöltési ponton kapták meg, mielőtt az úgynevezett nullaponton megkezdték volna a tűzfeladatok végrehajtását.

A gyakorlaton a pilótáknak földi repülésirányítók segítségével kellett azonosítaniuk a célpontokat, majd a helikopter fegyverzetével leküzdeni őket. Az éleslövészet célja nem komplex harcászati műveletek végrehajtása, hanem az volt, hogy a személyzetek a lehető legrövidebb idő alatt megtanulják a célok felismerését és gyors leküzdését.

3 perc
Figyelmeztetést adtak ki a Balatonnál: amerikai katonai óriásgép érkezik – videón a C–17-es

A megjelölt időszakban intenzív hanghatásra kell számítani.
