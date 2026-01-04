Deviza
Nagyon rossz hír Ukrajnának, Putyinnal madarat lehet fogatni: az utolsó pillanatban megkapták az új szupertankokat az oroszok a frontra – videón az "Áttörés"

Ezzel az orosz Védelmi Minisztérium felé vállalt összes 2025-ös szerződéses kötelezettség teljesítése megvalósult. A T-90M a T-90-es harckocsi legújabb módosítása. Újabb szállítmány érkezett az ukránok ellen.
Hecker Flórián
2026.01.04, 20:26
Frissítve: 2026.01.04, 20:46

Az Uralvagonzavod T-90M harckocsikból álló szállítmányt küldött az orosz hadseregnek a frontra – derült ki a cég sajtóközleményéből.

T90-M, tank
T-90M: az oroszok az utolsó pillanatban megkapták a szupertankokat a frontra / Fotó: home for heroes

Nem részletezték, hogy pontosan hány darab orosz csúcstank érkezett meg az orosz erőkhöz, de ezt hangsúlyozták, hogy ez a 2025-ös év utolsó pillanataiban, közvetlenül az újév előtt következett be.

T-90M: az oroszok megkapták a szupertankokat a frontra

A Proryv (Áttörés) nevet viselő T-90M harckocsik újabb szállítmányát indítottuk útnak az orosz csapatokhoz – közölte csütörtökön az Uralvagonzavod (Uvz, a Roszteh konszern része) sajtószolgálata.

Szerintük ez a szállítmány azért is különleges, mert ezzel az orosz Védelmi Minisztérium felé vállalt összes 2025-ös szerződéses kötelezettség teljesítése megvalósult.

Az állami védelmi megrendelések volumene növekszik, de mi mindent megteszünk, hogy teljesítsük az országgal szembeni kötelezettségeinket

– idézte a sajtószolgálat Vlagyimir Roscsupkint, az UVZ ügyvezető igazgatóját. Ő arról is beszélt, hogy közvetlen kapcsolatot tartanak fenn a különleges katonai művelet résztvevőivel, különösen a technikai finomítások kérdésében. A T-90M különbözik elődjeitől:

  • modernebb, fejlettebb az irányítási rendszere,
  • a tűzvezető rendszere,
  • valamint javítottak a harckocsi védelmén
  • és az elektronikus hadviselési (RÉB) rendszerén is

– sorolta a védelmi minisztérium katonai képviselője. A T-90M "Proryv" az orosz T-90-es harckocsi legújabb módosítása.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12674 cikk

 

