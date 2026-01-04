Deviza
Pótolhatatlan veszteség: kilőtték az oroszok az ukránok egyik utolsó csúcsvadászgépét, hiába iskolázta le az amerikai F-16-ot is - videó, mire képes a Szu-27

Az oroszok egy év alatt már három ukrán Szu–27-es vadászgépet lőttek le. Ukrajna még mindig nagyrészt a szovjet korszakból örökölt harci repülőgépekre, így Szu-27-esekre támaszkodik, emiatt pedig egyre kiszolgáltatottabbá válik az orosz légierő modernebb eszközeivel szemben.
Németh Anita
2026.01.04, 06:45
Frissítve: 2026.01.04, 06:51

Az Orosz Légi- és Kozmikus Erők lelőttek egy ukrán légierőhöz tartozó Szu-27-es vadászgépet. Ezzel az oroszok már a harmadik ilyen típusú harci gépet szedték le, az elsőt áprilisban, másodikat december elején – írja a Military Watch Magazine az orosz védelmi minisztérium közleményére hivatkozva.

A SZU-27-es vadászgép jelentős harci erőt jelent az ukrán légierő flottájában Sukhoi SU 27 Of Ukrainian Air Force
A SZU-27-es vadászgép jelentős harci erőt jelent az ukrán légierő flottájában / Fotó: NurPhoto via AFP

A Szu–27-est a Szovjetunió az 1970-es évek végén és a 1980-as évek elején fejlesztette ki. 1984-ben állt szolgálatba a szovjet légierőnél és légvédelmi erőknél Szu–27Sz és Szu–27P változatokban. A Szovjetunió felbomlása után Ukrajna, Belarusz, Oroszország és Üzbegisztán örökölték ezt a repülőgéptípust.

Kora ellenére a modernebb vadászgépek hiánya miatt a Szu–27 továbbra is az ukrán harci repülőflotta elitjét alkotja. 

Azok az ukrán pilóták, akik Szu–27-esen és az újonnan szállított amerikai F–16-osokon is repültek, arról számoltak be, hogy a szovjet típus összességében még mindig több képességgel rendelkezik a nyugatihoz képest: például radarja erősebb és négyszer nagyobb, valamint a manőverezőképessége, maximális repülési magassága, sebessége és fegyverterhelése is jelentősen jobb.

A lap megjegyzi, hogy a Szu–27-est kifejezetten az amerikai F–15-ös ellen fejlesztették ki, és az 1990-es években végrehajtott szimulált összecsapások során egyértelmű fölényt mutatott.

Manapság azonban ukrán tisztviselők több alkalommal is arról beszéltek, hogy

ezek a vadászgépek jelentősen alulmaradnak az orosz típusokkal szemben, különösen a Szu–35-össel, amely a szovjet gép jelentősen továbbfejlesztett változata.

Emiatt az ukrán vadászok kénytelenek a frontvonaltól távolabb repülni, hogy elkerüljék az orosz vadászgépeket.

Mindazonáltal a Szu–27-esek támadták már sikeresen az orosz légvédelmi rendszereket az amerikai AGM–88-as radarelhárító rakétákkal.

Mivel Ukrajna várhatóan nem kap hasonlóan erős gépet, ezek a volt szovjet repülők lehetnek az utolsó nagy hatótávolságú, nehéz vadászgépek az ukrán légierő állományában.

A nyugatiak azonban nem hagyják új harci gépek nélkül az ukránokat. Mint a Világgazdaság is beszámolt róla, a lengyel elnök karácsony előtt arról beszélt, hogy országa 6-8 darab MiG-29-est ad át Ukrajnának drónellenes technológiákért cserébe.

A lengyel elnök elmondása szerint egy ilyen csere nem mond ellent a lengyel doktrínáknak. „Tehát a formalitások rendezése után úgy gondolom, hogy ez a kérdés is megoldódik” – jegyezte meg Karol Nawrocki.

Zelenszkij kifejtette, hogy Ukrajna érdeklődik a MiG-29 iránt, mert az ukrán pilóták ennek a kezelésére már ki vannak képezve. Az elnök szerint "egy pilóta kiképzése az F-16-osra nyolc hónaptól másfél évig tart, viszont azonnal – további kiképzés nélkül – harcolhat a MiG-29-esen. Az F-16-os és a MiG-29-es közötti különbség számunkra csak az, hogy nem veszítjük el a pilótánkat, hiszen nem kell MiG-29-en képeznünk magunkat, mert az embereink már eleve ki vannak képezve. Ez volt a kérdés. A kérdés nem a repülőgépek hiánya, hanem a pilóták hiánya.”

A MiG-29-es a Mikojan tervezőirodában a szovjet honi légvédelem számára kifejlesztett kis hatótávolságú elfogó-vadászrepülőgép, amely korlátozottan földi célok támadására is alkalmas volt.

A későbbi típusváltozatok már a szárazföldi célok elleni támadásra is képesek. A vadászgép 1986-ban a finnországi Kuopio Rissala légitámaszponton, hat gép látogatásával mutatkozott be a nyilvánosság előtt.

Orosz-ukrán háború
12671 cikk
