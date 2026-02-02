Deviza
EUR/HUF381,1 +0,04% USD/HUF323,21 +0,52% GBP/HUF441,5 +0,4% CHF/HUF414,08 -0,37% PLN/HUF90,25 -0,17% RON/HUF74,77 -0,02% CZK/HUF15,68 +0,11% EUR/HUF381,1 +0,04% USD/HUF323,21 +0,52% GBP/HUF441,5 +0,4% CHF/HUF414,08 -0,37% PLN/HUF90,25 -0,17% RON/HUF74,77 -0,02% CZK/HUF15,68 +0,11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 391,02 -0,34% MTELEKOM2 040 +2,1% MOL3 856 -1,88% OTP40 400 -0,35% RICHTER10 880 +1,02% OPUS549 -0,18% ANY7 480 -2,35% AUTOWALLIS163 0% WABERERS5 380 0% BUMIX10 143,51 -0,73% CETOP4 256,86 -0,34% CETOP NTR2 666,61 -0,34% BUX128 391,02 -0,34% MTELEKOM2 040 +2,1% MOL3 856 -1,88% OTP40 400 -0,35% RICHTER10 880 +1,02% OPUS549 -0,18% ANY7 480 -2,35% AUTOWALLIS163 0% WABERERS5 380 0% BUMIX10 143,51 -0,73% CETOP4 256,86 -0,34% CETOP NTR2 666,61 -0,34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
felmérés
Otthon Start Program
anyagi helyzet
Magyar Nemzeti Bank
infláció
jelzáloghitel
magyar háztartás
nyugdíjas

Pezseg a magyar gazdaság: javult a háztartások pénzügyi hangulata, az inflációs félelmek is stagnálnak – egyre jobban látszik az Otthon Start hatása

A pénzügyi tervezésben kiemelkedő szerepet kapnak a hitelfelvételi és állampapír-befektetési döntések. A hazai háztartások bizalma növekszik, különösen a nyugdíjas korú főkeresővel rendelkező családok körében.
VG
2026.02.02., 18:48

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss felmérése szerint a háztartások optimistábban tekintenek saját anyagi helyzetükre, míg az inflációs várakozások nem csökkennek tovább. Eközben pedig rekordmagasan áll a jelzáloghitelt felvenni tervezők aránya az Otthon Start program hatására.

Businessman,Saving,Money,With,Piggy,Bank,And,Coins,On,Desk,MABISZ, nyugdíjbiztosítás, pénzügyi tudatosság, megtakarítás háztartás
A magyar háztartások bizalma növekszik, különösen a nyugdíjas korú főkeresővel rendelkező családok körében / Fotó: Shutterstock

Egyre optimistábbak a magyar háztartások

Az MNB negyedéves lakossági megtakarítási felmérése szerint a háztartások egy éve folyamatosan kevésbé pesszimisták saját anyagi helyzetükkel kapcsolatban:

  • a nyugdíjas korú főkeresővel rendelkező háztartásoknál a rosszabb helyzetre számítók aránya 5 százalékponttal, 48 százalékra csökkent;
  • míg a munkaképes korú főkeresővel rendelkező családoknál 31 százalékra mérséklődött a pesszimizmus.

Ezzel szemben a jobban teljesítő évet várók aránya 2 százalékponttal, 23 százalékra emelkedett.

Az inflációs várakozások előző csökkenése megállt: az egy évre előretekintő medián 8,2 százalékra nőtt a szeptemberi 7,6 százalékról, a két évre előretekintő várakozások pedig 7,9 százalékra emelkedtek. Mindkét érték meghaladja az MNB inflációs célszintjét. Az egy évre előretekintő forint–euró árfolyam-várakozások mediánja 386 forint/euróra csökkent, tükrözve a forint negyedik negyedévi erősödését.

A lakosság hitelfelvételi kedve rekordszintre emelkedett az Otthon Start program hatására. A jelzáloghitelt felvenni szándékozók aránya a bármilyen hitelt tervezőkét is hároméves csúcsra tolta. Ezzel párhuzamosan az ingatlantulajdonosok 7 százaléka tervez ingatlaneladást, főként újlakás-vásárlás céljából. Az eladásból származó bevétel 11 százalékát állampapírba fektetnék.

A pénzügyi vagyon növekedésével párhuzamosan az állampapír-tulajdonosok aránya is nőtt. A megtakarítók legkedvezőbb tulajdonságként a konstrukció adó- és kockázatmentességét említik, ami a biztonságos befektetések iránti növekvő igényt jelzi.

Váratlan bejelentés: már nem 3 százalékos az Otthon Start kamata, napokon belül életbe lép az új szint – döntött az egyik legnagyobb magyar bank

A kedvező feltételek hosszú távon jelentős pénzügyi előnyt biztosítanak az első lakásukat vásárló fiataloknak. Az Otthon Start-hitelnél tovább fokozódik a bankok közötti verseny: az egyik nagybank már 2,8 százalékos kamattal kínálja a konstrukciót.

 

Országszerte

Országszerte
1109 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
14 perc
német gazdaság

Megérkezett a német ajándék, már Közép-Európában is elbocsátanak, de van remény

A régió cégei reménykednek – és elbocsátanak.
2 perc
Otthon Start Program

Pezseg a magyar gazdaság: javult a háztartások pénzügyi hangulata, az inflációs félelmek is stagnálnak – egyre jobban látszik az Otthon Start hatása

A pénzügyi tervezésben kiemelkedő szerepet kapnak a hitelfelvételi és állampapír-befektetési döntések.
2 perc
importkorlátozás

Kritikus nyersanyagok: Brüsszel megígérte, hogy vége az importfüggőségnek – most kiderült, szinte mindenben kudarcot vallott az EU

Az EU így továbbra is nagy mértékben függ a külföldi importtól.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu