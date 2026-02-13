Sürgős riasztást adott ki a magyar hatóság: visszahívást rendelt el az egyik legnagyobb ásványvízgyártó – aki ilyet vett, ne igya meg

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) termékvisszahívás adatbázisába feltöltött dokumentumok szerint az AVE Ásványvíz Gyártó és Forgalmazó Kft. az "AVE szénsavmentes ásványvíz 1,5 literes" elnevezésű, 2026. 10. 29. minőségmegőrzési idejű, 250161057 tételszámú termékét hívta vissza.

A Nébih ásványvizeket hívott vissza nem megfelelő mikrobiológiai problémák miatt. / Fotó: eQuinox Studio

A Magyarvíz Kft. pedig az "Aro Mizse Természetes ásványvíz, szénsavmentes, 1,5 literes" nevű, 2027. 04. 22. minőségmegőrzési idejű és 1295250653A tételszámú termékét hívta vissza, amelynek forgalmazója a METRO Kereskedelmi Kft. A Nébih kéri a vásárlókat, hogy e termékeket ne fogyasszák. Az intézkedéssel kapcsolatos további információk elérhetőek a Nébih honlapján - írták.

Mostanában problémásak az ásványvizek és sörök

Ahogy arról korábban beszámoltunk, legutóbb az Auchan Magyarország Kft. az általuk forgalmazott Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 L megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben egy önellenőrzés keretében végzett vizsgálaton mikrobiológiai eltérést mutattak ki – derült ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) csütörtöki tájékoztatásából.

A közlemény szerint a kiskereskedelmi lánc a fogyasztóvédelmi hatósággal együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát, megsemmisítését vagy elszállítását, az NKFH nyomon követi.

Az érintett termék adatai:

Termék megnevezése: Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 liter

Minőségmegőrzési idő: 2026.06.18.

Forgalmazó: Auchan Magyarország Kft.

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.

Fogyasztható, ameddig nem sérült a doboza

Tejsavbaktérium okozta másodlagos erjedés miatt is intézkedett nemrég az Auchan. A Nébih szerint az érintett sör fogyasztható, de a csomagolás sérülése kockázatot jelenthet.

A Nébih szerdán közölte, hogy az Auchan visszahívta a forgalomból a 0,33 literes Vidám Vadkan Imperial Stout szűretlen minőségi dobozos barna sört.

Az érintett termék gyártója a K&H Trans Kft., forgalmazója az Auchan Magyarország Kft. A visszahívás a 2026. november 14-i minőségmegőrzési idejű, 251114 tételszámú termékre vonatkozik. A Nébih szerint a sör fogyasztható, de a csomagolás sérülése kockázatot jelenthet.