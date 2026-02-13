Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
szén
Donald Trump
Pentagon

Trump kiadta a szénukázt a Pentagonnak, a kőolaj sorsára jut ez az energiahordozó is

Donald Trump amerikai elnök utasította a Pentagont, hogy vásároljon áramot szénerőművektől, emellett több millió dolláros támogatást jelentett be meglévő, a szénalapú energiatermeléshez kapcsolódó létesítmények korszerűsítésére. A szén környezetterhelése ismert, ugyanakkor emellett olcsó energiaforrás az országnak, miközben a szénipar munkahelyek megőrzéséhez járul hozzá.
VG
2026.02.13, 19:15
Frissítve: 2026.02.13, 19:19

Donald Trump arra utasította Pete Hegseth védelmi minisztert, hogy kössön megállapodásokat szénerőművekkel az amerikai katonai műveletek energiaellátásának biztosítására. Az elnöki irányelv értelmében a Pentagon energetikai infrastruktúráért felelős hivatala hosszú távú szerződéseket kötne, ami nemcsak az amerikai haderő számára jelentene költségmegtakarítást, hanem kiszámítható keresletet és üzleti stabilitást ígérne az iparág számára írja az Origo.

Donald Trump, szén
Donald Trump amerikai elnök úgy döntött, hogy az amerikai hadseregnek jelentősen növelnie kell szénalapú energiavásárlásait, ezzel áttételesen a szénipart támogatja / Fotó: AFP

A szénipart is fellendítené Trump

A lap szerint Trump a Fehér Házban arról beszélt, hogy a hadseregen keresztül megvalósított szénvásárlásnak az lesz a következménye, hogy ez a kormányzati intézkedés növelni fogja a termelést, csökkenti a fogyasztói árakat, valamint biztosítja a nemzetbiztonság szempontjából kulcsfontosságú iparágak folyamatos áramellátását.

A szénalapú áramtermelés közel 15 százalékkal nőtt az első évemben, és ez a szám jövőre 25 vagy akár 30 százalék is lehet

– fogalmazott Trump, aki szerint „több szén alacsonyabb költségeket és több pénzt jelent az amerikai állampolgárok zsebében, sőt, őszintén szólva az Egyesült Államok zsebében is” – idézi az Origo az amerikai elnököt külföldi tudósítások alapján.

Az elnök méltatta azt a tervet, amely szerint két, korábban bezárásra ítélt szénerőmű tovább működhet Tennessee államban. Emellett bejelentette, hogy az Energiaügyi Minisztérium 175 millió dollárt biztosít hat szénerőmű korszerűsítésére Kentucky, Észak-Karolina, Ohio, Virginia és Nyugat-Virginia államban – erősítette meg az elnöki közlést a Fehér Ház egyik tisztviselője.

A lépések Trump legújabb kísérletét jelentik a szén kitermelésének és felhasználásának fellendítésére. A fosszilis energiahordozó szerepe az elmúlt években visszaszorult az Egyesült Államokban, részben az olcsóbb földgáz és a megújuló energiaforrások térnyerése, valamint a klímaváltozással kapcsolatos aggályok miatt. 

A helyzet azonban változni látszik a washingtoni szakpolitikai fordulatok, illetve az energiaigényes mesterségesintelligencia-ipar által generált, ugrásszerűen növekvő áramkereslet következtében.

Trump az általa „tiszta, gyönyörű szénnek” nevezett energiaforrást két politikai prioritásának kulcsaként emlegeti:

  • az Egyesült Államok globális versenyelőnyének biztosítását a mesterséges intelligencia területén, valamint
  • a lakossági energiaszámlák csökkentését a novemberi félidős választások előtt.

Az Energiaügyi Minisztérium korábban már rendkívüli intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy egyes szénerőművek tovább működjenek. A Belügyminisztérium pedig lépéseket tett annak érdekében, hogy több szövetségi területet nyissanak meg szénbányászati koncessziók előtt Észak-Dakota, Montana és Wyoming államban.

Az amerikai Energiaügyi Hivatal adatai szerint az Egyesült Államok több mint 400 millió tonna szenet termel évente. 2024-ben a termelésben Wyoming állam állt az élen, 190 millió tonna  szénnel.

Donald Trump lépése illeszkedik abba a törekvésébe, hogy országa energiaellátását a kőolaj és a földgáz kitermelésének felpörgetésével erősítse, valamint megszilárdítsa a nemzetközi piacokon az Egyesült Államok energiaexportőri pozícióját.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

