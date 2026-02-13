Trump kiadta a szénukázt a Pentagonnak, a kőolaj sorsára jut ez az energiahordozó is

Donald Trump arra utasította Pete Hegseth védelmi minisztert, hogy kössön megállapodásokat szénerőművekkel az amerikai katonai műveletek energiaellátásának biztosítására. Az elnöki irányelv értelmében a Pentagon energetikai infrastruktúráért felelős hivatala hosszú távú szerződéseket kötne, ami nemcsak az amerikai haderő számára jelentene költségmegtakarítást, hanem kiszámítható keresletet és üzleti stabilitást ígérne az iparág számára – írja az Origo.

Donald Trump amerikai elnök úgy döntött, hogy az amerikai hadseregnek jelentősen növelnie kell szénalapú energiavásárlásait, ezzel áttételesen a szénipart támogatja / Fotó: AFP

A szénipart is fellendítené Trump

A lap szerint Trump a Fehér Házban arról beszélt, hogy a hadseregen keresztül megvalósított szénvásárlásnak az lesz a következménye, hogy ez a kormányzati intézkedés növelni fogja a termelést, csökkenti a fogyasztói árakat, valamint biztosítja a nemzetbiztonság szempontjából kulcsfontosságú iparágak folyamatos áramellátását.

A szénalapú áramtermelés közel 15 százalékkal nőtt az első évemben, és ez a szám jövőre 25 vagy akár 30 százalék is lehet

– fogalmazott Trump, aki szerint „több szén alacsonyabb költségeket és több pénzt jelent az amerikai állampolgárok zsebében, sőt, őszintén szólva az Egyesült Államok zsebében is” – idézi az Origo az amerikai elnököt külföldi tudósítások alapján.

Az elnök méltatta azt a tervet, amely szerint két, korábban bezárásra ítélt szénerőmű tovább működhet Tennessee államban. Emellett bejelentette, hogy az Energiaügyi Minisztérium 175 millió dollárt biztosít hat szénerőmű korszerűsítésére Kentucky, Észak-Karolina, Ohio, Virginia és Nyugat-Virginia államban – erősítette meg az elnöki közlést a Fehér Ház egyik tisztviselője.

A lépések Trump legújabb kísérletét jelentik a szén kitermelésének és felhasználásának fellendítésére. A fosszilis energiahordozó szerepe az elmúlt években visszaszorult az Egyesült Államokban, részben az olcsóbb földgáz és a megújuló energiaforrások térnyerése, valamint a klímaváltozással kapcsolatos aggályok miatt.

A helyzet azonban változni látszik a washingtoni szakpolitikai fordulatok, illetve az energiaigényes mesterségesintelligencia-ipar által generált, ugrásszerűen növekvő áramkereslet következtében.

Trump az általa „tiszta, gyönyörű szénnek” nevezett energiaforrást két politikai prioritásának kulcsaként emlegeti:

az Egyesült Államok globális versenyelőnyének biztosítását a mesterséges intelligencia területén, valamint

a lakossági energiaszámlák csökkentését a novemberi félidős választások előtt.

Az Energiaügyi Minisztérium korábban már rendkívüli intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy egyes szénerőművek tovább működjenek. A Belügyminisztérium pedig lépéseket tett annak érdekében, hogy több szövetségi területet nyissanak meg szénbányászati koncessziók előtt Észak-Dakota, Montana és Wyoming államban.