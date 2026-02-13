Deviza
magyar-kínai kapcsolatok
teherszállítás
légikikötő
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Megnyílt a hatalmas repülőtér, egyből Budapestre készülnek a járatok: elárasztják a teherszállítógépek Ferihegyet

A fejlesztők Közép-Európát, ezen belül Budapestet stratégiai célpiacnak tekintik. Újabb kínai légiszállítási központ lépett be a globális vérkeringésbe, miután megkapta a nemzetközi áruszállításhoz szükséges engedélyt.
VG
2026.02.13, 21:40

Egy hónapja adták át, most pedig már nemzetközi áruszállításra is zöld utat kapott a csiahszingi teherszállítási repülőtér. A kínai logisztikai óriás, a YTO Express Budapestet is kiemelt célállomásként jelölte meg az új útvonalak között.

CHINA-ZHEJIANG-JIAXING-NANHU AIRPORT-OPERATION (CN) kína csiahszingi teherszállítási repülőtér
A kínai kormány nemzetközi áruszállító járatok üzemeltetéséhez szükséges ideiglenes engedélyt adott az egy hónapja átadott csiahszingi Nanhu teherszállítási repülőtérnek / Fotó: Xinhua via AFP

A Sina gazdasági portál értesülései alapján a csiahszingi Nanhu repülőtér megkapta az üzemeltetési és a határátkelői engedélyt is, ezzel pedig megnyitotta kapuit a Jangce-delta legújabb és egyik legnagyobb, kifejezetten légi áruszállításra épített légikikötője.

Újabb kulcsszereplő a magyar-kínai kereskedelemben

A beruházás kulcsszereplője a YTO Cargo Airlines, amely stratégiai együttműködésben fejleszti az Eastern Air Logistics Port nevű komplexumot. A vállalat a YTO Express csoport része, amely Közép-Európát stratégiai célpiacként kezeli.

A tervek szerint 2026-ban nyolc áruszállító repülőgépet állítanak forgalomba, és összesen tizenegy nemzetközi teherszállító járat indulhat az új repülőtérről. 

A célállomások között Szöul mellett kiemelten szerepel Budapest.

A repülőtér földrajzi elhelyezkedése stratégiai: a Sanghaj, Hangcsou, Szucsou és Ningpo nagyvárosi térségek metszéspontjában fekszik. Célja, hogy a régió első specializált cargo-központjaként csatlakozzon a globális légi áruszállítási hálózathoz.

A fejlesztés mintájául az amerikai Memphis International Airport és Louisville Muhammad Ali International Airport expresszcsomag-elosztó központjai, valamint Európában a Leipzig/Halle Airport cargo-hubja szolgált. A csiahszingi légikikötőben digitális vámkezelési rendszereket, közvetlen raktárkapcsolatokat és automatizált ellenőrzési folyamatokat alakítottak ki. A várakozások szerint ezek több mint 30 százalékkal csökkenthetik az átrakási időt.

Az Airportal emlékeztetett, hogy a kapcsolat nem új: a YTO Cargo Airlines tavaly november végéig hetente többször repült Hangcsouból Budapestre Boeing 767-300F típusú áruszállító gépekkel az UTA-csoport számára.

Közben tovább bővül a kínai-magyar légi forgalom is. 

Az eddigi heti 42-ről 77-re nő a Kína és Magyarország közötti járatok száma – ebből 35 utasszállító és 42 áruszállító lesz 

jelentette be február 11-én Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A csiahszingi cargo-repülőtér így nemcsak regionális fejlesztés, hanem egy újabb lépés a Kína és Magyarország közötti légi áruszállítási tengely erősítése felé.

Nagy bejelentést tett Szijjártó Péter: Budapestre érkezett a kínai külügyminiszter – erről születhet kulcsfontosságú megállapodás

Az átfogó stratégiai partnerség eredményeit fogják áttekinteni. Szijjártó Péter szerint Peking nagy jelentőséget tulajdonít Magyarország és Kína együttműködésének.

 

 

