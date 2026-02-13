Megnyílt a hatalmas repülőtér, egyből Budapestre készülnek a járatok: elárasztják a teherszállítógépek Ferihegyet

Egy hónapja adták át, most pedig már nemzetközi áruszállításra is zöld utat kapott a csiahszingi teherszállítási repülőtér. A kínai logisztikai óriás, a YTO Express Budapestet is kiemelt célállomásként jelölte meg az új útvonalak között.

A kínai kormány nemzetközi áruszállító járatok üzemeltetéséhez szükséges ideiglenes engedélyt adott az egy hónapja átadott csiahszingi Nanhu teherszállítási repülőtérnek / Fotó: Xinhua via AFP

A Sina gazdasági portál értesülései alapján a csiahszingi Nanhu repülőtér megkapta az üzemeltetési és a határátkelői engedélyt is, ezzel pedig megnyitotta kapuit a Jangce-delta legújabb és egyik legnagyobb, kifejezetten légi áruszállításra épített légikikötője.

Újabb kulcsszereplő a magyar-kínai kereskedelemben

A beruházás kulcsszereplője a YTO Cargo Airlines, amely stratégiai együttműködésben fejleszti az Eastern Air Logistics Port nevű komplexumot. A vállalat a YTO Express csoport része, amely Közép-Európát stratégiai célpiacként kezeli.

A tervek szerint 2026-ban nyolc áruszállító repülőgépet állítanak forgalomba, és összesen tizenegy nemzetközi teherszállító járat indulhat az új repülőtérről.

A célállomások között Szöul mellett kiemelten szerepel Budapest.

A repülőtér földrajzi elhelyezkedése stratégiai: a Sanghaj, Hangcsou, Szucsou és Ningpo nagyvárosi térségek metszéspontjában fekszik. Célja, hogy a régió első specializált cargo-központjaként csatlakozzon a globális légi áruszállítási hálózathoz.

A fejlesztés mintájául az amerikai Memphis International Airport és Louisville Muhammad Ali International Airport expresszcsomag-elosztó központjai, valamint Európában a Leipzig/Halle Airport cargo-hubja szolgált. A csiahszingi légikikötőben digitális vámkezelési rendszereket, közvetlen raktárkapcsolatokat és automatizált ellenőrzési folyamatokat alakítottak ki. A várakozások szerint ezek több mint 30 százalékkal csökkenthetik az átrakási időt.

Az Airportal emlékeztetett, hogy a kapcsolat nem új: a YTO Cargo Airlines tavaly november végéig hetente többször repült Hangcsouból Budapestre Boeing 767-300F típusú áruszállító gépekkel az UTA-csoport számára.

Közben tovább bővül a kínai-magyar légi forgalom is.

Az eddigi heti 42-ről 77-re nő a Kína és Magyarország közötti járatok száma – ebből 35 utasszállító és 42 áruszállító lesz

– jelentette be február 11-én Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.