Itt az alacsony infláció árnyoldala: amiért eddig nem fizettünk a bankolásnál, most megszűnhet ingyenesnek lenni

Januárban 2,1 százalékra csökkent az éves infláció Magyarországon a KSH friss adatai szerint. A decemberi 3,3 százalékhoz képest ez látványos mérséklődés, ráadásul az áremelkedés üteme immár a Magyar Nemzeti Bank 3 százalékos célja alatt jár. Havi alapon ugyanakkor 0,3 százalékkal emelkedtek az árak decemberhez képest, vagyis a drágulás nem tűnt el, csak a korábbi hónapokhoz képest lassult.

Inflációs jó hír, alapszámlacsavarral a háttérben / Fotó: Pru Studio / Shutterstock

A friss adat azért is fontos, mert a piaci szereplők figyelme egyszerre irányul a jegybank következő lépéseire és a lakossági pénzügyi termékekre. Az infláció visszaesése ugyanis nemcsak a kamatvágás esélyét növeli, hanem egy olyan megállapodást is „élesíthet”, amelynek eredményeként megszűnhet a bankoknál az alapszámla eddigi díjmentessége.

Ha ez így marad, a jegybank sem tud úgy tenni, mintha nem látná

A 3 százalék alatti infláció egyértelműen növeli annak esélyét, hogy a következő hónapokban a jegybank kamatcsökkentési pályára állhat. Ez azonban nem automatikus:

a Magyar Nemzeti Bank minden döntésénél a nemzetközi pénzpiaci környezetet, a forint árfolyamát, a költségvetési helyzetet és az inflációs kilátásokat is mérlegeli.

A kamatkörnyezet változása ugyanakkor nem csupán a hiteleknél fontos, de hatással van a betéti kamatokra, az állampapírok hozamára, és közvetve a banki díjakra is, hiszen a pénzintézetek üzleti modellje érzékenyen reagál arra, hogy mennyire „drága” vagy „olcsó” pénzzel dolgoznak.

A csavar: a jó infláció most a lakossági számláknál hozhat magasabb árat

A kedvező inflációs adatnak van egy kevésbé látványos, de a lakosság számára közvetlenül is érzékelhető következménye: megszűnhet az alapszámla eddigi díjmentessége.

A bankok jelenleg egy megállapodás alapján nem kérik el az alapszámla számlavezetési díját. A feltétel lényege, hogy ez az állapot addig marad fenn, amíg az éves infláció három egymást követő hónapban nem tér vissza a jegybanki toleranciasávba, vagyis nem csökken 4 százalék alá.

Mivel novemberben, decemberben és januárban is 4 százalék alatt maradt az infláció, a feltétel teljesült. Ez a gyakorlatban azt jelenti: ha a megállapodás feltételei nem módosulnak, a bankok a közeljövőben újra elkezdhetik felszámítani az alapszámla havi díját.