Indul a lomtalanítás, közli a dátumokat a MOHU: ez a legfontosabb szabály – 150 ezer forintra is büntethetik, aki nem tartja be

Bár korábban sok szó esett arról, hogy változni fog a rendszer, de 2026-ban még a megszokott módon, kerületenként különböző időpontokban szállítják el a lomokat Budapesten — számolt be a MOHU alapján a Hóvége.

A MOHU közleményt adott ki a lomtalanítás büntetéseinek díjszabásáról / Fotó: Nagy Balázs

A MOHU folyamatosan teszi közzé az újabb dátumokat, most még csak 2 kerületnél lehet tudni, mi a pontos menetrend.

A legfontosabb szabály ugyanaz: csak a megjelölt napon, 18 óra után szabad kikészíteni a hulladékot. A 18 óra előtti kipakolásért, vagy tiltott hulladék (pl. háztartási szemét, sitt, veszélyes anyag) elhelyezéséért a közterület-felügyelők szabhatnak ki bírságot. Tettenérés esetén a helyszíni bírság összege 5.000 és 50.000 forint között mozog, de ha az elkövető nem ismeri el a szabálysértést, vagy utólag azonosítják, a feljelentést követő eljárásban a büntetés akár 150.000 forintig is terjedhet.

A MOHU első körben két kerület időpontjait hirdette ki. A sort idén is Csepel (XXI. kerület) és a Belváros (V. kerület) nyitja.

Az eddig ismert időpontok:

XXI. kerület (Csepel): 2026. február 15. és február 26. között.

V. kerület (Belváros-Lipótváros): 2026. február 27.

A fenti dátumok a kerület egészére vonatkoznak. Hogy az adott utcában pontosan melyik napon szállítják el a lomot, a postaládákba eljuttatott hivatalos tájékoztatóból, illetve társasházak esetében a kapualjban kifüggesztett hirdetményből derül ki.

Csepeli körzetek és dátumok:

Az V. kerületben:

Mit lehet kitenni és mit nem?

A Hóvége hozzátette, hogy lomtalanítás kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladékra vonatkozik, ami nem fér bele a kukába (pl. elhasználódott bútorok, ágybetétek, szőnyegek).

Tilos kitenni:

kommunális hulladékot (háztartási szemét),

építési és bontási törmeléket (sitt),

veszélyes hulladékot (festék, vegyszer, akkumulátor, fénycső),

gumiabroncsot,

elektronikai hulladékot és zöldhulladékot.

A szolgáltató idén is kéri, hogy a fahulladékot (pl. szekrények, deszkák) a többi lomtól elkülönítve helyezzük el, hogy azt hatékonyabban tudják begyűjteni és újrahasznosítani.