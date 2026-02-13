Indul a lomtalanítás, közli a dátumokat a MOHU: ez a legfontosabb szabály – 150 ezer forintra is büntethetik, aki nem tartja be
Bár korábban sok szó esett arról, hogy változni fog a rendszer, de 2026-ban még a megszokott módon, kerületenként különböző időpontokban szállítják el a lomokat Budapesten — számolt be a MOHU alapján a Hóvége.
A MOHU folyamatosan teszi közzé az újabb dátumokat, most még csak 2 kerületnél lehet tudni, mi a pontos menetrend.
A legfontosabb szabály ugyanaz: csak a megjelölt napon, 18 óra után szabad kikészíteni a hulladékot. A 18 óra előtti kipakolásért, vagy tiltott hulladék (pl. háztartási szemét, sitt, veszélyes anyag) elhelyezéséért a közterület-felügyelők szabhatnak ki bírságot. Tettenérés esetén a helyszíni bírság összege 5.000 és 50.000 forint között mozog, de ha az elkövető nem ismeri el a szabálysértést, vagy utólag azonosítják, a feljelentést követő eljárásban a büntetés akár 150.000 forintig is terjedhet.
MOHU lakossági lomtalanítás Budapest, 2026
A MOHU első körben két kerület időpontjait hirdette ki. A sort idén is Csepel (XXI. kerület) és a Belváros (V. kerület) nyitja.
Az eddig ismert időpontok:
- XXI. kerület (Csepel): 2026. február 15. és február 26. között.
- V. kerület (Belváros-Lipótváros): 2026. február 27.
A fenti dátumok a kerület egészére vonatkoznak. Hogy az adott utcában pontosan melyik napon szállítják el a lomot, a postaládákba eljuttatott hivatalos tájékoztatóból, illetve társasházak esetében a kapualjban kifüggesztett hirdetményből derül ki.
Csepeli körzetek és dátumok:
Az V. kerületben:
Mit lehet kitenni és mit nem?
A Hóvége hozzátette, hogy lomtalanítás kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladékra vonatkozik, ami nem fér bele a kukába (pl. elhasználódott bútorok, ágybetétek, szőnyegek).
Tilos kitenni:
- kommunális hulladékot (háztartási szemét),
- építési és bontási törmeléket (sitt),
- veszélyes hulladékot (festék, vegyszer, akkumulátor, fénycső),
- gumiabroncsot,
- elektronikai hulladékot és zöldhulladékot.
A szolgáltató idén is kéri, hogy a fahulladékot (pl. szekrények, deszkák) a többi lomtól elkülönítve helyezzük el, hogy azt hatékonyabban tudják begyűjteni és újrahasznosítani.
A lomokat úgy kell kikészíteni a közterületre, hogy azok a gyalogos és autós forgalmat ne akadályozzák, de a begyűjtő járművek (célgépek) számára jól megközelíthetőek legyenek. Ne tegyük a hulladékot fák tövébe, tűzcsapok elé vagy parkoló autók közvetlen közelébe, mert ez megnehezíti a munkát és kárt okozhat.