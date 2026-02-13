Deviza
lomtalanítás
Budapest
szemét

Indul a lomtalanítás, közli a dátumokat a MOHU: ez a legfontosabb szabály – 150 ezer forintra is büntethetik, aki nem tartja be

Készülhetnek a csepeliek, a lakossági lomtalanítás Budapesten 2026. február 15. és 26. között lesz a XXI. kerületben, közterületekre bontva. Itt a MOHU által közölt friss körzeti bontás és az utcákhoz tartozó kihelyezési napok listája.
VG
2026.02.13, 20:55
Frissítve: 2026.02.13, 20:57

Bár korábban sok szó esett arról, hogy változni fog a rendszer, de 2026-ban még a megszokott módon, kerületenként különböző időpontokban szállítják el a lomokat Budapesten — számolt be a MOHU alapján a Hóvége.

mohu
A MOHU közleményt adott ki a lomtalanítás büntetéseinek díjszabásáról / Fotó: Nagy Balázs

A MOHU folyamatosan teszi közzé az újabb dátumokat, most még csak 2 kerületnél lehet tudni, mi a pontos menetrend.

A legfontosabb szabály ugyanaz: csak a megjelölt napon, 18 óra után szabad kikészíteni a hulladékot. A 18 óra előtti kipakolásért, vagy tiltott hulladék (pl. háztartási szemét, sitt, veszélyes anyag) elhelyezéséért a közterület-felügyelők szabhatnak ki bírságot. Tettenérés esetén a helyszíni bírság összege 5.000 és 50.000 forint között mozog, de ha az elkövető nem ismeri el a szabálysértést, vagy utólag azonosítják, a feljelentést követő eljárásban a büntetés akár 150.000 forintig is terjedhet.

Új lomtalanítási rendszert vezetnek be Budapesten: a miniszter és a Mol közösen jelentik be

MOHU lakossági lomtalanítás Budapest, 2026 

A MOHU első körben két kerület időpontjait hirdette ki. A sort idén is Csepel (XXI. kerület) és a Belváros (V. kerület) nyitja.

Az eddig ismert időpontok:

  • XXI. kerület (Csepel): 2026. február 15. és február 26. között.
  • V. kerület (Belváros-Lipótváros): 2026. február 27.

A fenti dátumok a kerület egészére vonatkoznak. Hogy az adott utcában pontosan melyik napon szállítják el a lomot, a postaládákba eljuttatott hivatalos tájékoztatóból, illetve társasházak esetében a kapualjban kifüggesztett hirdetményből derül ki.

Csepeli körzetek és dátumok: 

Az V. kerületben:

Mit lehet kitenni és mit nem?

A Hóvége hozzátette, hogy lomtalanítás kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladékra vonatkozik, ami nem fér bele a kukába (pl. elhasználódott bútorok, ágybetétek, szőnyegek).

Tilos kitenni:

  • kommunális hulladékot (háztartási szemét),
  • építési és bontási törmeléket (sitt),
  • veszélyes hulladékot (festék, vegyszer, akkumulátor, fénycső),
  • gumiabroncsot,
  • elektronikai hulladékot és zöldhulladékot.

A szolgáltató idén is kéri, hogy a fahulladékot (pl. szekrények, deszkák) a többi lomtól elkülönítve helyezzük el, hogy azt hatékonyabban tudják begyűjteni és újrahasznosítani.

A lomokat úgy kell kikészíteni a közterületre, hogy azok a gyalogos és autós forgalmat ne akadályozzák, de a begyűjtő járművek (célgépek) számára jól megközelíthetőek legyenek. Ne tegyük a hulladékot fák tövébe, tűzcsapok elé vagy parkoló autók közvetlen közelébe, mert ez megnehezíti a munkát és kárt okozhat.

